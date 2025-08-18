Liên kết chăn nuôi gà với doanh nghiệp lớn, nông dân Đắk Lắk "nhàn tênh", cứ đếm cân tính tiền

Nhàn tênh khi nuôi gà theo mô hình gia công

Gần 5 năm nay, anh Nguyễn Văn Đức - chủ trang trại quy mô 8ha ở thôn Tân Thành, xã Ea Tul (tỉnh Đăk Lăk) hợp tác với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa) Việt Nam nuôi gà thịt theo mô hình gia công. Mặc dù đang chăn nuôi tới 72.000 con gà/lứa, nhưng nhìn anh Đức chả có vẻ gì vất vả, lo toan.

Con đặc sản bình dân này nuôi dày đặc trong bể xi măng ở Bà Rịa-Vũng Tàu, bắt đến đâu bán hết đến đó

Anh cho biết, với mô hình nuôi gà gia công theo công nghệ chuồng kín, anh được Japfa cung cấp con giống, thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ tư vấn kĩ thuật và thu mua toàn bộ số gà khi đến lứa xuất chuồng.

“Việc của tôi là đảm bảo chuồng trại cách xa khu dân cư, áp dụng chặt chẽ các khâu an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng để đàn gà luôn khỏe mạnh, lớn nhanh. Mỗi chu kì chăn nuôi, tôi được Japfa đặt hàng dựa theo ước tính nhu cầu thị trường, cám cũng được công ty cung ứng tận cửa, sau đó họ còn cắt cử cán bộ kỹ thuật theo sát mọi quy trình nuôi tại trang trại.

Với giá chăn nuôi gia công hiện nay là 8.000 đồng/kg, hầu như chuồng nào cũng có lợi nhuận, nhất là các chuồng đạt năng suất cao, ít hao hụt. Chi phí càng thấp thì lợi nhuận càng cao” - anh Đức cho biết.

Nhằm hiện đại hóa và khép kín hệ thống chăn nuôi, Japfa Việt Nam đã đầu tư nhà máy ấp trứng gia cầm hiện đại, công nghệ cao tại tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Minh Huệ

Japfa Việt Nam đang hợp tác với gần 600 hộ chăn nuôi trên cả nước, cung ứng cho thị trường hơn 10 triệu con gà mỗi năm. Riêng tại khu vực Tây Nguyên, Japfa đang liên kết với nông dân các tỉnh chăn nuôi gần 1 triệu con gà thương phẩm/năm.

Một xã mới của TP Hải Phòng có tới 4 Hợp tác xã nhưng chưa mạnh, nguồn thu chủ yếu từ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích

Hiện, anh Đức đang có 4 chuồng nuôi gà riêng biệt, ngăn cách với khu dân cư bởi các vườn sầu riêng, cà phê. Các chuồng nuôi được anh lắp đặt hệ thống máng ăn, máng uống tự động; hệ thống quạt làm mát bằng pin năng lượng mặt trời; trang bị máy phát điện dự phòng cùng nhiều công trình máy móc phụ trợ khác.

Mỗi chuồng anh Đức thả nuôi 18.000 con gà, sau khoảng 100 ngày chăm sóc, khi gà đạt trọng lượng 2 – 2,5kg/con là anh chỉ việc gọi cho Japfa đến bắt gà, “đếm cân tính tiền”.

Khi chúng tôi hỏi quá trình chăn nuôi có gặp thất bại, lo lắng gì không, anh Đức cười xòa: “Nói thật từ khi theo mô hình gia công, tôi ăn ngon ngủ kĩ vì cái đáng lo nhất là đầu ra thì đã có Japfa lo rồi. Khó khăn thì cũng có, nhưng đều được doanh nghiệp chung tay chia sẻ.

Ví dụ đợt xảy ra dịch Covid-19, chuỗi cung ứng – tiêu thụ bị đứt gãy, gà trong chuồng tới lứa rồi mà không bán được khiến tôi đứng ngồi không yên.

Mỗi ngày, trại gà của tôi tiêu tốn tới 4 tấn cám, bán chậm ngày nào là thiệt hại thêm ngày ấy. Trong bối cảnh đó, Japfa cũng bị thua lỗ nặng nề, song doanh nghiệp vẫn đứng ra gồng gánh cùng các trang trại kịp thời. Nếu chăn nuôi một mình, nhỏ lẻ thì chắc chắn chúng tôi khó trụ nổi”.

Công nhân làm việc tại trang trại gà gia công của anh Nguyễn Văn Đức, thôn Tân Thành, xã Ea Tul (tỉnh Đăk Lăk). Ảnh: Minh Huệ

“Tôi đang nuôi 2 giống gà chủ lực là Japfa Mía và Japfa Chọi. Gà giống 1 ngày tuổi được Japfa chích đầy đủ vaccine, đảm bảo khỏe mạnh mới đưa tới các trại gia công, vì vậy chúng tôi rất yên tâm chăn nuôi” - anh Đức nói.

Ở Nghệ An, dân vừa giao nộp 5 con động vật hoang dã cho đơn vị chức năng, có cả con nai rừng 'khủng' nặng 2 tạ

Được biết, không riêng anh Đức, tại Đăk Lăk cũng có hàng chục nông dân khác đang bắt tay với Japfa nuôi gà theo hình thức gia công hiệu quả. Trao đổi với phóng viên, chị Trần Thị Kim Dung ở xã Ea Tu cho biết, trong 6 năm hợp tác nuôi gà thịt với Japfa, chỉ duy nhất 1 lần chị bị lỗ - đó cũng là năm xảy ra dịch bệnh Covid-19. Các lứa gà còn lại, gia đình chị đều có lãi. Mới đây nhất là đợt xuất bán gà hồi tháng 6/2025, chị bỏ túi hơn 400 triệu đồng – cao hơn rất nhiều so với chỉ trồng cà phê như trước kia.

“Hiện nuôi gà gia công cho Japfa đang là nghề đem lại thu nhập chính cho gia đình tôi. Với 2 chuồng, mỗi lứa gà tôi nuôi 25.000 con, phía công ty hỗ trợ toàn diện từ con giống, thức ăn chăn nuôi, vaccine đầy đủ…, đặc biệt là bao tiêu đầu ra sản phẩm, còn người nông dân chỉ cần tập trung chăm sóc. Chăn nuôi vốn nhiều rủi ro về thị trường và dịch bệnh, vì vậy khi liên kết với doanh nghiệp, rủi ro sẽ được chia sẻ giữa hai bên. So với các mô hình chăn nuôi truyền thống thì đây là hình thức đầu tư an toàn nhất” - chị Dung phân tích.

Lứa gà mới thả hồi tháng 7 của gia đình chị Trần Thị Kim Dung ở xã Ea Tu (Đắk Lắk). Ảnh: NVCC

Mô hình hài hòa lợi ích cho cả người chăn nuôi - doanh nghiệp

Ở khu rừng nguyên sinh nổi tiếng này tại Thanh Hóa có 9 loài gà họ trĩ ghi trong sách Đỏ, có cả gà lôi trắng quý hiếm

Cũng theo chị Dung, thời gian nuôi mỗi lứa gà trung bình 100 ngày, khi gà đạt trọng lượng tiêu chuẩn thì sẽ được công ty trả 18.000 đồng/con. Hiện, Japfa đang áp dụng chính sách hao hụt 3% tổng đàn, nếu người nông dân chăn nuôi tốt thì sẽ được hưởng phần hao hụt đó.

Do vậy, hầu hết các trại gà theo hình thức gia công như chị Dung đều tuân thủ quy trình phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt cũng như xử lí chất thải theo đúng quy định.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Clemens Tan - Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam cho biết, công ty đang hợp tác với gần 600 hộ chăn nuôi trên cả nước, cung ứng cho thị trường hơn 10 triệu con gà mỗi năm. Riêng tại khu vực Tây Nguyên, Japfa đang liên kết với nông dân các tỉnh chăn nuôi gần 1 triệu con gà thương phẩm/năm.

Trang trại gà gia công của anh Nguyễn Văn Đức ở thôn Tân Thành, xã Ea Tul được xây dựng bài bản, cách xa khu dân cư và luôn được rắc vôi khử trùng xung quanh nhằm phòng chống dịch bệnh. Ảnh: M.H

Xã mới Đa Kia ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập) trao cuốn sổ đỏ đầu tiên khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Nhận định đây là khu vực còn nhiều dư địa phát triển, Japfa đang có kế hoạch mở rộng chăn nuôi tại Tây Nguyên lên gấp 3 lần trong vòng 5 năm tới.

Để thực hiện chiến lược đó, từ năm 2020 đến nay, Japfa đã đầu tư nhiều dự án lớn tại Tây Nguyên nhằm hiện đại hóa và khép kín hệ thống chăn nuôi, gồm nhà máy ấp trứng gia cầm; trang trại gà bố mẹ; Phòng xét nghiệm chẩn đoán thú y tại TP.Buôn Ma Thuột… cũng như tăng cường liên kết với các đối tác nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gà thịt.

“Japfa coi các đối tác chăn nuôi là mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động của mình, đặc biệt chú trọng phát triển mô hình chăn nuôi gia công. Mô hình này được thiết kế nhằm mang lại lợi ích hài hòa cho cả công ty và người chăn nuôi, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững, đem lại an sinh xã hội tại địa phương nhờ quy trình chăn nuôi hiện đại theo chuỗi giá trị khép kín” - ông Clemens Tan khẳng định.