Khánh thành hồ chứa nước Cánh Tạng hơn 4.100 tỷ ở Phú Thọ

Khánh thành hồ chứa nước Cánh Tạng nghìn tỷ

Sáng 19/8, tại xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành Cụm công trình đầu mối Hồ chứa nước Cánh Tạng. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước tiến lớn trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước và phát triển kinh tế - xã hội cho cả vùng hạ du.

Ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tùng Đinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT, khẳng định việc xây dựng và hoàn thành hồ chứa nước Cánh Tạng có ý nghĩa chiến lược sâu sắc.

"Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, nguồn nước suy giảm và sinh kế của người dân đối mặt nhiều thách thức, hồ Cánh Tạng chính là một giải pháp hữu hiệu. Đây là công trình đa mục tiêu, vừa điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp, vừa là 'lá chắn' bảo vệ người dân trước những hình thái thiên tai ngày càng cực đoan", Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng chia sẻ.



Lễ khánh thành cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Cánh Tạng hơn 4.100 tỷ đồng ở xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tùng Đinh.

Để dự án phát huy tối đa hiệu quả, Quyền Bộ trưởng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, chậm nhất vào tháng 12/2025 để bàn giao toàn bộ dự án.

Đồng thời, ông Thắng cũng đề nghị tỉnh Phú Thọ sớm có kế hoạch quản lý, vận hành và khai thác công trình một cách an toàn, hiệu quả; nghiên cứu, khai thác các tiềm năng, lợi thế của hồ để phát triển kinh tế, du lịch, đưa Cánh Tạng trở thành một công trình thủy lợi kiểu mẫu của địa phương và cả vùng.

Hồ chứa nước Cánh Tạng sẽ cung cấp nước tưới ổn định cho khoảng 6.460 ha đất canh tác tại các xã thuộc tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa; cấp nước phục vụ sản xuất cho Khu công nghiệp Lạc Thịnh (quy mô 200 ha); đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho 3.500 hộ dân. Ảnh: Tùng Đinh.

Về phía Bộ NN&MT, Quyền Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan chuyên môn của Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Phú Thọ để quá trình bàn giao, khai thác diễn ra đúng quy định, bảo đảm an toàn và phát huy cao nhất hiệu quả của công trình, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Hồ chứa nước Cánh Tạng - dự án ngàn tỷ và kỳ vọng đổi đời cho người dân

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, ông Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết, thành công của dự án là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, sự phối hợp hiệu quả của Bộ NN&MT, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1, các nhà thầu, cùng sự đồng thuận, ủng hộ to lớn của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ông Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tùng Đinh.

Để phát huy tối đa hiệu quả của công trình, UBND tỉnh Phú Thọ cam kết: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn và hiệu quả; tăng cường quản lý địa bàn tại các xã có công trình, đặc biệt là xã Yên Phú, đảm bảo an ninh, an toàn công trình, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình và nguồn nước; phát huy cảnh quan, tài nguyên nước và môi trường của hồ để thúc đẩy du lịch, nuôi trồng thủy sản và phát triển kinh tế địa phương.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, xử lý các khó khăn phát sinh trước và sau khi xây dựng để đảm bảo quyền lợi của người dân và hiệu quả của dự án.

Nhân dịp này, Ban Quản lý dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng đã tặng quà cho 30 hộ dân gương mẫu đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.



Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng có dung tích thiết kế lên tới 91 triệu m³. Ảnh: Thu Linh.

Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017. Dự án do Bộ NN&MT triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư lên đến 4.128 tỷ đồng.



Với dung tích thiết kế lên tới 91 triệu m³, hồ Cánh Tạng được kỳ vọng sẽ mang lại những lợi ích to lớn và thiết thực. Cụ thể, công trình sẽ cung cấp nước tưới ổn định cho khoảng 6.460 ha đất canh tác tại các xã thuộc tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa; cấp nước phục vụ sản xuất cho Khu công nghiệp Lạc Thịnh (quy mô 200 ha); đồng thời cung cấp nước sinh hoạt cho 3.500 hộ dân.



Tổng diện tích thu hồi đất lên tới 941 ha, ảnh hưởng đến 1.296 hộ dân, trong đó 596 hộ phải di dời đến nơi ở mới. Tỉnh Hòa Bình cũ nay là tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành xây dựng 8/8 điểm tái định cư với 616 lô đất khang trang, mỗi lô rộng 400m², cùng 2 tuyến đường tránh ngập dài 17km.



Không chỉ vậy, công trình còn là cơ sở để tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, mở ra tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản, cải thiện môi trường và cảnh quan thiên nhiên. Đặc biệt, hồ Cánh Tạng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết lũ, giảm thiểu rủi ro do lũ ống, lũ quét cho vùng hạ du, góp phần nâng cao đời sống và bảo vệ an toàn cho người dân.



