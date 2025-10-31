Nông thôn Tây Bắc: Tỉnh Sơn La tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Sơn La tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Minh Thu

Sau 8 năm triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Sơn La đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc sắp xếp được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, bài bản, đảm bảo đồng bộ, liên thông giữa các cấp, các ngành; kết hợp hài hòa giữa kế thừa và đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Giai đoạn 2017 - 10/2024, toàn tỉnh giảm 1 tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, giảm 55 biên chế và 32 cấp phó cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Ở cơ quan hành chính cấp tỉnh, 21 cơ quan được kiện toàn tổ chức, giảm 41 phòng chuyên môn, 7 chi cục và 45 phòng thuộc chi cục. Toàn tỉnh hiện còn 715 đơn vị sự nghiệp, giảm 301 đơn vị so với trước. Trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bản, tiểu khu, Sơn La đã thực hiện 6 đợt sắp xếp, giảm 1.076 bản, tiểu khu chưa đảm bảo tiêu chuẩn.

Từ tháng 11/2024 đến nay, tỉnh tiếp tục giảm 1 ban đảng cấp tỉnh, kết thúc hoạt động các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh, đồng thời thành lập 6 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 5 sở, 18 phòng, 9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, cùng một số hội quần chúng.

Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Sơn La sắp xếp 200 đơn vị hành chính cấp xã còn 75 đơn vị, giảm 27 đơn vị sự nghiệp công lập, từ 715 xuống còn 688 đơn vị. Các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động được thực hiện kịp thời, thỏa đáng.

Sơn La tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Minh Thu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Việc bố trí cán bộ, công chức vẫn còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ ở một số địa phương; năng lực, trình độ của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới; vẫn còn lúng túng khi đảm nhiệm khối lượng công việc mới; việc bố trí số lượng biên chế trong các cơ quan chuyên môn cấp xã còn bất cập; trang thiết bị phục vụ công tác của một số xã chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ…

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bố trí nhân sự đúng người, đúng việc; kịp thời giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức dôi dư một cách hợp lý.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, đặc biệt là kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã, đảm bảo đội ngũ cán bộ các cấp có năng lực để đảm nhận các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền. Quan tâm bố trí nguồn lực tài chính cho các đơn vị hành chính cấp xã; tăng cường việc nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại các trụ sở hành chính, đặc biệt là cấp xã để đáp ứng yêu cầu công việc và phục vụ người dân tốt hơn.

Đảng uỷ UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh sau khi có kết luận, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa thực hiện chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; cập nhật và nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế… đảm bảo theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; chủ trì, phối hợp với Đảng uỷ UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đốc đốc, tham mưu chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị khi thực hiện kiện toàn, sắp xếp, sáp nhập.