Sơn La: Đưa văn hóa dân tộc thiểu số trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội
25/10/2025 18:36 GMT +7
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Sơn La triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch.
Sơn La nâng cao đời sống văn hóa các dân tộc
Sơn La có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có những phong tục, tập quán, lễ hội và nghệ thuật truyền thống riêng, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, phong phú và đặc trưng vùng Tây Bắc.
Những năm qua, thực hiện Dự án 6 về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719), các cấp, ngành trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng văn hóa, hỗ trợ khôi phục, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, góp phần phát triển du lịch bền vững.
Hằng năm, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) rà soát, đề xuất phân bổ nguồn kinh phí từ Chương trình 1719 để triển khai các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.
Các địa phương đã huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư trong công tác bảo tồn; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, nghệ nhân, người có uy tín trong truyền dạy và gìn giữ nghệ thuật dân gian. Nhiều sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc dân tộc được hình thành, góp phần xây dựng hình ảnh văn hóa Sơn La đậm đà bản sắc, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Trong giai đoạn 2021-2025, Sở
VHTT&DL đã phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng
chuyên môn và truyền dạy văn hóa phi vật thể, nghiên cứu, bảo tồn các di sản có
nguy cơ mai một.
Từ nguồn vốn của Chương trình 1719, Sở VHTT&DL cũng đã đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; trang bị hàng trăm bộ thiết bị văn hóa tại các bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây mới, sửa chữa nhà văn hóa xã, bản. Nhờ đó, tỷ lệ bản có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt 95,43%.
Những kết quả trên không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, mà còn tạo tiền đề quan trọng để Sơn La phát triển du lịch văn hóa - cộng đồng theo hướng bền vững.
Đây cũng là minh chứng cho sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nguồn lực tinh thần to lớn để xây dựng Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc dân tộc.
