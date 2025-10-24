Các chính sách thiết thực góp phần nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc Sơn La

Sơn La nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc

Là tỉnh miền núi biên giới, Sơn La có dân số hơn 1,3 triệu người với 12 dân tộc cùng chung sống, trong đó 83,8% là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhận thức rõ vai trò đặc biệt của công tác dân tộc, những năm qua, tỉnh Sơn La đã chủ động cụ thể hóa Nghị quyết số 10/NQ-CP bằng nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và kế hoạch hành động cụ thể.

Tỉnh Sơn La đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển, làm cơ sở xác định đối tượng, địa bàn ưu tiên đầu tư trọng tâm, trọng điểm.

Sau hơn 3 năm triển khai Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La đang dần khởi sắc. Các chính sách dân tộc được thực hiện công khai, đúng đối tượng, hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Sơn La đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La, thông tin: Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, toàn tỉnh còn 54 xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP, tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, gắn với yêu cầu thực tiễn địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đề xuất cơ chế phù hợp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS.

Cùng với việc hoàn thiện thể chế, Sơn La tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Hàng trăm công trình giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… được xây mới hoặc nâng cấp, giúp người dân có điều kiện thuận lợi hơn trong sinh hoạt, sản xuất và học tập.

Các chương trình, đề án lớn như Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Chương trình giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, góp phần cải thiện đáng kể đời sống đồng bào.

Đặc biệt, nhiều chính sách tín dụng ưu đãi, khuyến nông – khuyến lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất được thực hiện hiệu quả. Nhờ đó, người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Diện mạo nông thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La có nhiều đổi thay. Ảnh: Văn Ngọc

Song song với phát triển kinh tế, tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa mới. Nhiều lễ hội truyền thống, phong tục tốt đẹp được khôi phục và gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn văn hóa, gắn kết cộng đồng và phát huy tiềm năng du lịch vùng đồng bào dân tộc.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS được chú trọng, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng cao. Tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đồng bào.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số Sơn La đã có nhiều khởi sắc. Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bằng sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Sơn La đang từng ngày “thay da đổi thịt”, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.