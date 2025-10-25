Nông thôn Tây Bắc: Từ những vùng đất cằn, nông dân Sơn La gây dựng mùa vàng no ấm

Nông dân Sơn La thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Chúng tôi có dịp trở lại xã Mai Sơn (Sơn La), vài chục năm về trước, nơi đây từng được xem là vùng đất khó, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Thế nhưng hôm nay, Mai Sơn đã thay da đổi thịt. Trên những triền đồi, thay cho cây ngô, cây sắn là những vườn cây ăn quả trĩu cành. Nhờ biết tận dụng lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng và chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, người dân nơi đây đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình.

Giữa mùa thu hoạch, khắp các nẻo đường vào các vùng trồng cây ăn quả của xã Mai Sơn, không khí rộn ràng, phấn khởi. Tiếng cười xen lẫn tiếng xe chở nông sản nhộn nhịp ra vào. Nhiều hộ nông dân vui mừng bởi cây ăn quả được mùa, được giá, mang lại nguồn thu nhập ổn định.



Những vườn xoài được bao trái tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Đình Hoan, tiểu khu Thống Nhất, xã Mai Sơn là tấm gương tiêu biểu. Vườn bưởi Diễn hàng trăm gốc của ông hiện là một trong những mô hình cây ăn quả lớn trong vùng. Gặp ông trong lúc đang tất bật đóng những thùng bưởi vàng óng chuẩn bị giao cho thương lái.

Ông Hoan chia sẻ: Trước đây gia đình tôi chủ yếu trồng ngô, sắn, nhưng giá cả bấp bênh, thời tiết thất thường khiến thu nhập ngày càng giảm. Khi được Hội Nông dân vận động chuyển đổi cây trồng, tôi quyết tâm thử sức với cây bưởi. Ban đầu cũng lo lắm, nhưng nhờ học hỏi kỹ thuật và kiên trì, cây hợp đất, hợp khí hậu nên phát triển rất tốt.

Năm 2014, gia đình ông bắt đầu chuyển đổi hơn 1 ha đất đồi sang trồng bưởi Diễn. Sau 4 năm chăm sóc, vườn bưởi cho vụ thu hoạch đầu tiên, mang lại thu nhập hơn 300 triệu đồng. Đến nay, trung bình mỗi năm gia đình ông thu về trên nửa tỷ đồng từ bưởi.

Ông Nguyễn Đình Hoan, tiểu khu Thống Nhất, xã Mai Sơn chăm sóc vườn bưởi của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ông Hoan, điều quan trọng nhất khi trồng bưởi là chăm sóc, giữ ẩm và cắt tỉa hợp lý. Sau mỗi vụ thu hoạch, ông tiến hành bón lót, tỉa cành, phun chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh, đồng thời sử dụng phân hữu cơ tự ủ từ cá, đậu tương, phân chuồng và men vi sinh thay cho phân bón hóa học.

“Tôi muốn làm ra sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Có như vậy mới tạo được thương hiệu và đứng vững trên thị trường,” ông Hoan khẳng định.

Nhờ cách làm bài bản, bưởi của gia đình ông luôn được thương lái đặt mua trước vụ, nhiều khi “cháy hàng” vì chất lượng quả ngọt, mọng nước và đều tay.



Không chỉ riêng ông Hoan, trên địa bàn xã Mai Sơn, ngày càng nhiều hội viên nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Các mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi an toàn sinh học, sản xuất nông nghiệp hữu cơ… đang mang lại hiệu quả thiết thực.

Vùng trồng nhãn tại tiểu khu Bình Minh, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Bà Tòng Thị Định, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mai Sơn, cho biết: “Xã hiện có gần 4.200 hội viên nông dân sinh hoạt tại 67 chi hội. Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã khơi dậy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm của hội viên.

Hằng năm, Hội phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn xử lý chất thải, trồng trọt, chăn nuôi an toàn sinh học, giúp nông dân tiếp cận kiến thức và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.”

Cùng với đó, Hội Nông dân xã còn phát huy vai trò “cầu nối” giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Hiện Hội đang nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội gần 30 tỷ đồng cho hơn 700 hội viên vay vốn phát triển kinh tế; triển khai Quỹ hỗ trợ nông dân 1,8 tỷ đồng cho 30 hộ vay mở rộng sản xuất, cải tạo vườn tạp, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Mai Sơn đã có nhiều đổi thay từ phát triển cây ăn quả. Ảnh: Văn Ngọc

Nhờ đó, nhiều hộ hội viên đã thoát nghèo, vươn lên khá giả. Không ít hộ đã trở thành hạt nhân lan tỏa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng nông thôn mới, đổi thay diện mạo vùng quê.

Giờ đây, Mai Sơn không còn là vùng đất nghèo như trước. Những đồi ngô, đồi sắn ngày nào đã nhường chỗ cho bạt ngàn bưởi, xoài, nhãn, mận… Vùng đất dốc khô cằn năm xưa giờ tràn ngập sắc xanh của cây trái và tiếng cười no ấm của người dân.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” ở Mai Sơn không chỉ giúp người nông dân thay đổi tư duy, mà còn minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của người Sơn La dám nghĩ, dám làm và dám vươn lên từ chính đôi tay của mình.