Giá lợn hơi tiếp tục chờ bứt phá, thị trường được ghi nhận là khan hiếm

Giá lợn hơi hôm nay 09/01/2024, chờ đợt tăng giá mới

Giá lợn hơi hôm nay tiếp tục chờ đợt tăng giá mới. Thị trường hiện dao động quanh mốc 48.000 - 52.000 đồng/kg, ở các tỉnh phía Bắc vẫn giữ mức giá cao nhất nước và dự đoán sẽ tiếp tục tăng vì lượng cung tại các chợ hiện được ghi nhận là khan hiếm.

Thời điểm cận Tết Nguyên đán chưa có thay đổi vượt bật nhưng hiện đã có tín hiệu tăng trưởng, người chăn nuôi kì vọng vào sự tăng giá tuy chậm rãi nhưng bền vững lâu dài.

Tại miền Bắc, giá lợn hơi tăng đồng loạt ở nhiều địa phương. Mức tăng 2.000 đồng ghi nhận tại Vĩnh Phúc, lên 52.000 đồng/kg. Ngoài ra, có đến 7 tỉnh thành cùng tăng 1.000 đồng là Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam và Ninh Bình lên 51.000 đồng/kg. Các địa phương như: Hưng Yên, Hà Nội và Tuyên Quang dù không tăng nhưng vẫn đứng ở mức giá cao là 52.000 đồng/kg.

Ở thị trường lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên, mức tăng 2.000 đồng cũng được ghi nhận tại Nghệ An, lên 51.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, Thừa Thiên-Huế cũng tăng 1.000 đồng lên 50.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì giá cũ, phổ biến từ 49.000 - 50.000 đồng/kg, thấp nhất là 48.000 đồng/kg, ghi nhận ở các tỉnh như Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Thuận.

Thị trường miền Nam, giá lợn hơi tăng 2.000 đồng ở Vĩnh Long, lên 51.000 đồng/kg và Long An tăng 1.000 lên đồng mức 51.000 đồng. Khu vực Đông Nam bộ đồng giá 50.000 đồng/kg. Các tỉnh miền Tây, heo hơi phổ biến 49.000 - 51.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước là 49.900 đồng/kg, tại thị trường Trung Quốc 47.700 đồng/kg.

Nguồn: Trung tâm Công nghiệp và thương mại tổng hợp

Trong năm 2023, ngành chăn nuôi lợn thế giới gặp nhiều thách thức. Tốc độ giảm đàn lợn diễn ra ở nhiều quốc gia; giá thịt lợn từ đầu tháng 7/2023 đến nay liên tiếp giảm do nhu cầu nhập khẩu ở các nước châu Á chậm, trong khi nguồn cung ở một số nhà xuất khẩu dồi dào.

Tại Trung Quốc, giá lợn hơi giảm do nguồn cung dồi dào, trong khi nhu cầu duy trì ở mức thấp, bất chấp các dịp nghỉ lễ đang đến gần. Các nhà sản xuất lợn Trung Quốc hầu như không kiếm được lợi nhuận trong năm nay, với nguồn cung cao hơn đáng kể so với một năm trước, trong khi nhu cầu duy trì ảm đạm.

Năm 2024, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 7,89 triệu tấn,tăng 3,8% so với năm 2023; sản lượng thịt lợn hơi đạt trên 4,87 triệu tấn tăng 4%.

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), năm 2023, giá trị tăng trưởng của ngành chăn nuôi ước đạt 5,72%, đóng góp 26% vào GDP nông nghiệp. Trong đó, chăn nuôi lợn vẫn là lĩnh vực chăn nuôi chủ lực chiếm trên 62% tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng của các loại vật nuôi được sản xuất trong nước.

Năm 2023, chăn nuôi lợn phát triển ổn định trong bối cảnh chăn nuôi nông hộ chuyển mạnh sang bán công nghiệp, liên kết với doanh nghiệp; chăn nuôi trang trại theo chuỗi, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và ứng dụng công nghệ tiến tiến gia tăng. Vì vậy, thời điểm cuối năm 2023, tổng số lợn ước đạt 26,342 triệu con (chưa tính khoảng hơn 4 triệu lợn con theo mẹ), tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023 là năm có số đầu con lợn cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Tốc độ tăng trưởng về sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng giai đoạn 2019 - 2023 trung bình đạt 6,94%/năm.

Ước tính cả năm 2023, tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 4,866 triệu tấn tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tốc độ tăng trưởng về sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng giai đoạn 2019 - 2023 trung bình đạt 4,3%/năm.

Trong cơ cấu sản lượng thịt hơi xuất chuồng sản xuất trong nước thì tỷ trọng thịt lợn sản xuất trong nước chiếm 62,1% so với tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng của các loại vật nuôi khác năm 2023.

Từ 3 tháng đầu năm 2023, do tổng đàn sụt giảm và giá lợn hơi có xu hướng tăng nhẹ từ tháng 4/2023 khoảng 1.000 – 2.000 đồng/kg nên giá lợn giống cũng tăng nhẹ khoảng 5- 6% lên mức 1,2-1,3 triệu đồng/con. Thời điểm giữa năm 2023, giá lợn giống trung bình dao động từ 1,25 triệu đến 1,6 triệu đồng/con tùy thuộc vào biểu cân và vùng miền.

Thời điểm tháng 12/2023, giá lợn giống dao động từ 1,2 – 1,55 triệu đồng/con với lợn trong dân (loại 6-7kg) và 1,45 -1,65 triệu đồng/kg với lợn công ty (loại 6-7kg/con), tăng 100.000-400.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2022.

