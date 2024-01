Giá lợn hơi biến động ở nhiều tỉnh, dự báo "nóng" về sản lượng thịt lợn của Việt Nam

Sản lượng thịt lợn của Việt Nam năm 2024 được dự báo sẽ tăng 5% đạt 3,7 triệu tấn do phục hồi nhu cầu trong nước nhờ sự phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 và hiệu quả từ đầu tư và hợp nhất ngành.

Sản lượng thịt lợn toàn cầu năm 2024 dự báo sẽ đạt 115,5 triệu tấn

Sản lượng thịt lợn toàn cầu năm 2024 dự báo sẽ đạt 115,5 triệu tấn. Mức sản lượng này gần như không thay đổi so với năm 2023, sản lượng sụt giảm nhẹ ở EU và Trung Quốc, nhưng lại được bù đắp bởi Brazil, Việt Nam và Hoa Kỳ.

Cụ thể: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng thịt lợn của EU được dự báo đạt khoảng 21,2 triệu tấn, giảm 2% so với năm 2023. Đàn lợn nái của EU giảm trong năm 2023 và được dự báo tiếp tục giảm 1% trong năm 2024, đạt 10,3 triệu con.

Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc được dự báo giảm 1% trong năm 2024. Trái lại, sản lượng của Brazil được dự báo tăng 5%. Sản lượng của Việt Nam được dự báo sẽ tăng 5% đạt 3,7 triệu tấn do phục hồi nhu cầu trong nước nhờ sự phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 và hiệu quả từ đầu tư và hợp nhất ngành.

Xuất khẩu thịt lợn toàn cầu được dự báo sẽ tăng 2% lên 10,4 triệu tấn vào năm 2024 do xuất khẩu của Brazil tiếp tục tăng tại các thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Mexico. Xuất khẩu của Vương quốc Anh được dự báo sẽ tăng 9% do giá đầu vào thấp hơn và giá lợn cao hơn dẫn đến nguồn cung lớn hơn để xuất khẩu sang EU và Trung Quốc.

Nhập khẩu thịt lợn toàn cầu được dự báo sẽ tăng 1% vào năm 2024 với mức tăng từ Hồng Kông, Trung Quốc và Nhật Bản bù đắp cho mức nhập khẩu thấp hơn từ Đài Loan và Vương quốc Anh.

Trong năm 2023, ngành chăn nuôi lợn thế giới gặp nhiều thách thức. Tốc độ giảm đàn lợn diễn ra ở nhiều quốc gia; giá thịt lợn từ đầu tháng 7/2023 đến nay liên tiếp giảm do nhu cầu nhập khẩu ở các nước châu Á chậm, trong khi nguồn cung ở một số nhà xuất khẩu dồi dào.

Tại Trung Quốc, giá lợn hơi giảm do nguồn cung dồi dào, trong khi nhu cầu duy trì ở mức thấp, bất chấp các dịp nghỉ lễ đang đến gần. Các nhà sản xuất lợn Trung Quốc hầu như không kiếm được lợi nhuận trong năm nay, với nguồn cung cao hơn đáng kể so với một năm trước, trong khi nhu cầu duy trì ảm đạm.

Sản lượng thịt lợn của Việt Nam năm 2024 được dự báo sẽ tăng 5% đạt 3,7 triệu tấn do phục hồi nhu cầu trong nước nhờ sự phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 và hiệu quả từ đầu tư và hợp nhất ngành.

Năm 2023, ở trong nước, giá lợn hơi khá đồng nhất so với năm 2022 về xu hướng biến động theo tháng kể từ tháng 3 và giá lợn hơi xuất chuồng năm 2023 luôn thấp hơn giá năm 2022 (ngoại trừ tháng 6/2023). Nguyên nhân chính của sự sụt giảm vẫn là sức mua trên thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi. Nhu cầu thực phẩm của người dân giảm nhẹ so với trước đây do thu nhập của người dân bị ảnh hưởng. Sức tiêu thụ thực phẩm của các khu công nghiệp giảm mạnh do nhiều công ty giảm quy mô sản xuất do thiếu đơn đặt hàng.

Đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại vẫn khá ổn định. Với tỷ lệ đàn lợn hiện có, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn của thị trường từ nay đến Tết nguyên đán Giáp Thìn.

Tháng 12/2023, giá lợn hơi trên cả nước biến động nhẹ, giá tăng tại một số tỉnh miền Bắc, trong khi tại miền Trung và miền Nam giá giảm nhẹ, trong bối cảnh sức mua trên thị trường vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.

Trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, giá lợn hơi biến động trên nhiều tỉnh. Miền Bắc giảm 1 giá ở các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thái Bình; mức giá 49.000 -50.000 đồng/kg chiếm 70% vùng, mức giá 51.000 đồng/kg chiếm còn khoảng 20%.

Các miền còn lại giảm rải rác, ngược chiều tại Quảng Bình, Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM tăng 1.000 đồng/kg, vùng phổ biến vẫn nằm ở mức giá đầu số 4.

Tại miền Bắc, nơi có giá lợn hơi cao nhất cả nước, có đến 9 địa phương giá lợn hơi nằm ở mức 51.000 đồng/kg; một vài địa phương còn lại có giá 50.000 đồng/kg.

Ở Miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi tại Quảng Trị và Khánh Hòa, là 49.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì mức giá từ 49.000 - 50.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam ghi nhận tại Bình Phước, Tây Ninh và Trà Vinh là 50.000 đồng/kg. Các tỉnh khác ổn định 49.000 - 51.000 đồng/kg; riêng Cà Mau tiếp tục duy trì mức cao nhất nước là 52.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước 49.800 đồng/kg, trong khi đó lợn hơi của Công ty C.P Việt Nam đồng giá ở mức 53.000 đồng/kg.

Trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, giá lợn hơi biến động trên nhiều tỉnh.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán - thời điểm tiêu thụ thịt lợn mạnh nhất trong năm. Trong thời gian qua, do lượng lợn bán để né dịch khá lớn nên nguồn cung có thể trở về trạng thái cân bằng với cầu hơn trước, do vậy giá có thể tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây các cơ quan chức năng, đặc biệt ở khu vực biên giới, cũng tăng cường giám sát chống vận chuyển gia súc, gia cầm nhập lậu theo chỉ đạo của Chính phủ. Đây cũng là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá lợn hơi trong nước phục hồi.

Năm 2023, nhìn chung tình hình chăn nuôi lợn có kết quả tích cực mặc dù vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn do giá lợn hơi thấp, chi phí đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học và phòng dịch cao, giá thức ăn chăn nuôi theo xu hướng giảm (từ thời điểm tháng 6/2023 đến nay đã có khoảng 6 đợt giảm giá) nhưng chưa đáng kể và vẫn ở mức cao.

Theo ước tính của Cục Chăn nuôi, năm 2023, tổng đàn lợn cả nước ước đạt 30,3 triệu con, tăng 4,2% so với năm 2022. Ước tính năm 2023, tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 7,6 triệu tấn, tăng 3,5% so với năm 2022 (trong đó thịt lợn hơi 4,68 triệu tấn; thịt gia cầm đạt 2,24 triệu tấn; thịt trâu, bò đạt 0,63 triệu tấn và khoảng 50 nghìn tấn thịt dê, cừu các loại).

Năm 2024, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 7,89 triệu tấn, tăng 3,8% so với năm 2023; sản lượng thịt lợn hơi đạt trên 4,87 triệu tấn tăng 4%; sản lượng thịt gia cầm đạt trên 2,31 triệu tấn tăng 3,1% so với năm 2023...