Giá lợn hơi giảm đồng loạt

Giá lợn hơi hôm nay 29/11/2023, toàn quốc nhuộm sắc đỏ. Thị trường cả nước giảm ở hầu hết các tỉnh từ 1-2 giá, mức giá VIP xoay quanh 50.000 đồng/kg, phần lớn giao dịch phải chấp nhận mức 48.000 đồng/kg để trôi hàng nhanh. Sự ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch ASF khiến thị trường khó vực dậy, vẫn cần 1 thời gian khá dài để khôi phục lại, người chăn nuôi kì vọng giá lợn hơi dịp Tết có diễn biễn tích cực hơn.

Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tiếp tục giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg trên diện rộng và dao động trong khoảng 49.000 - 50.000 đồng/kg. Trong đó, giá lợn hơi tại Yên Bái, Nam Định, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang cùng giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 49.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 49.000 đồng/kg.

Tại khu vực khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay giảm nhẹ và dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực hiện nay là 51.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lâm Đồng.

Tại khu vực phía Nam, giá lợn hơi hôm nay giảm nhẹ tại một vài địa phương và dao động trong khoảng 48.000 - 53.000 đồng/kg. Theo đó, sau khi cùng giảm một giá, thương lái tại Tây Ninh, An Giang cùng thu mua lợn hơi với giá 50.000 đồng/kg, còn tại Tiền Giang, giá lợn hơi đứng ở mức 51.000 đồng/kg.

Ngày 29/11, giá lợn hơi của Công ty Chăn nuôi C.P ở mức 50.000 đồng/kg ở miền Nam và 53.000 đồng/kg ở miền Bắc. Giá lợn Trung Quốc hôm nay giảm về mức 48.900 đồng/kg.

Giá lợn hơi toàn quốc nhuộm sắc đỏ, giảm mạnh đồng loạt

Hiện tại là thời điểm người chăn nuôi tập trung chuẩn bị cung ứng thịt ra thị trường Tết, thế nhưng giá lợn hơi thấp trong khi giá thức ăn chăn nuôi cao, dịch bệnh xuất hiện... gây khó khăn cho các hộ chăn nuôi.

Theo số liệu Tổng Cục Thống kê vừa công bố về tình hình kinh tế-xã hội 11 tháng năm 2023, tính đến cuối tháng 11/2023 , tổng số lượng gia súc, gia cầm đều có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Số lượng chăn nuôi lợn tăng 4%, gia cầm tăng 3%, bò tăng 0,6%, chỉ có số lượng trâu giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, chăn nuôi lợn gặp khó khăn do giá thị lợn hơi thấp trong khi chi phí đầu vào cao, dịch tả lợn châu Phi quay trở lại ở một số địa phương. Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, chỉ số giá sản phẩm chăn nuôi lợn tháng 11/2023 giảm 4,65% so với cùng kỳ năm trước và giảm 1,84% so với tháng trước.

Để ổn định thị trường sản xuất và tiêu thụ gia súc, gia cầm trong nước, báo cáo của Tổng Cục Thống kê chỉ ra rằng cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp chống đầu cơ, thao túng giá, đảm bảo lợi ích của người chăn nuôi và người tiêu dùng; xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép, không rõ nguồn gốc làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch bệnh cần tổ chức hiệu quả việc tiêm vaccine; giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh.

Tính đến ngày 22/113, cả nước có 1 ổ dịch lợn tai xanh tại tỉnh Quảng Bình; dịch lở mồm long móng còn ở Lạng Sơn; dịch cúm gia cầm còn ở Quảng Nam; dịch viêm da nổi cục còn ở Cao Bằng, Đắk Lắk và dịch tả lợn châu Phi còn ở 27 địa phương chưa qua 21 ngày.