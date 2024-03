Giá lợn hơi hôm nay bất ngờ lập mốc mới, tăng nhiều nơi ở cả ba miền

Giá lợn hơi hôm nay 9/3/2024, lập mốc mới, toàn quốc nhích nhẹ nhiều nơi ở cả ba miền. Đặc biệt ghi nhận tại miền Tây, giá lợn hơi đạt mốc 59.000 đồng/kg - mức giá cao nhất nước tại các tỉnh: Kiên Giang và Hậu Giang, kéo mức giá trung bình toàn quốc lên đạt 56.600 đồng/kg...

Giá lợn hơi hôm nay 9/3: Đà tăng còn kéo dài

Giá lợn hơi hôm nay 9/3/2024, lập mốc mới, toàn quốc nhích nhẹ nhiều nơi ở cả ba miền, cụ thể tại Thái Bình quay trở lại mức 58.000 đồng/kg; ở Thanh Hóa và Đắk Lắk của khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng lên nhẹ 1 giá; Bình Dương nhích lên đạt 57.000 đồng/kg. Đặc biệt ghi nhận tại miền Tây, giá lợn hơi đạt mốc 59.000 đồng/kg - mức giá cao nhất nước tại các tỉnh: Kiên Giang và Hậu Giang, kéo mức giá trung bình toàn quốc lên đạt 56.600 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc, giá lợn hơi tăng 1.000 đồng tại Thái Bình lên 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại tiếp tục duy trì mức giá từ 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, mức tăng 1.000 đồng cũng ghi nhận tại Thanh Hóa và Đắk Lắk lên 56.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì giá lợn hơi từ 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, thị trường tiếp tục sôi động, có đến 7 tỉnh thành giá lợn hơi tăng đồng loạt 1.000 đồng. Đáng chú ý là Kiên Giang và Hậu Giang lên tới 59.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Còn Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ cùng đạt mức 58.000 đồng/kg. Bình Dương và An Giang thấp hơn 1 chút với 57.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì giá từ 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước là 56.600 đồng/kg. Công ty CP Việt Nam tiếp tục tăng giá bán lợn. Giá cho khu vực miền Bắc là 62.000 đồng/kg và miền Nam là 60.500 đồng/kg.

Xu hướng giá lợn hơi tăng cũng được ghi nhận tại thị trường Trung Quốc, hiện tăng lên trên 50.200 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 09/03/2024, lập mốc mới. Toàn quốc nhích nhẹ nhiều nơi ở cả ba miền.

Giá lợn hơi hôm nay 9/3/2024, lập mốc mới, toàn quốc nhích nhẹ nhiều nơi ở cả ba miền.

Theo báo cáo quý I/2024 về thịt lợn toàn cầu của Ngân hàng Rabobank, dự báo sản lượng thịt lợn trong năm 2024 sẽ giảm do đàn lợn nái ở các vùng sản xuất chính giảm. Xu hướng này dự kiến sẽ dẫn đến sản lượng sụt giảm hoặc không thay đổi trong suốt năm 2024, cùng với áp lực dịch bệnh làm tăng thêm thách thức cho ngành. Bất chấp những khó khăn về sản xuất, vẫn có một điểm sáng khi giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục giảm. Trong khi đó, tiêu thụ thịt lợn vẫn ổn định.

Năm 2024, một số khu vực đang phát triển sẽ tiếp tục giảm đàn lợn nái với tốc độ giảm khác nhau. Trung Quốc, Hoa Kỳ và một số nước châu Âu có thể sẽ chứng kiến sản lượng giảm, hoặc duy trì trong năm 2024 do đàn lợn nái của họ thấp hơn vào cuối năm 2023. Áp lực dịch bệnh sẽ càng làm giảm triển vọng sản xuất trên toàn cầu. Những thách thức khác như tỷ suất lợi nhuận âm, cung vượt cầu và nhu cầu yếu, cũng là những yếu tố quan trọng dẫn đến việc giảm đàn lợn tồn. Trong khi đó, năng suất sẽ tiếp tục được cải thiện vào năm 2024, nhờ tiến bộ di truyền, quản lý trang trại tốt hơn và chiến lược giảm chi phí.

Tại Trung Quốc, năm 2023 sản lượng thịt lợn của Trung Quốc đạt 57,94 triệu tấn, tăng 2,53 triệu tấn (tương ứng tăng 4,6%) so với năm 2022. Năm 2023, Trung Quốc có 726,62 triệu con lợn được bán ra, tăng 26,68 triệu con (tương ứng tăng 3,8%) so với năm 2022. Tính đến cuối năm 2023, đàn lợn tồn của Trung Quốc là 434,22 triệu con, giảm 18,33 triệu con (tương ứng giảm 4,1%) so với cuối năm trước. Trong số này có 41,42 triệu con lợn nái, giảm 2,48 triệu con (tương đương 5,7%).

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ước tính mức tiêu thụ thịt lợn và thịt gà của Trung Quốc trong năm 2024 sẽ giảm 2,5% so với năm 2023, trong khi mức tiêu thụ thịt bò và thịt bê được dự đoán sẽ tăng 1,6%. Nhu cầu yếu đã khiến nông dân và thương nhân chịu áp lực sau khi đã mở rộng chăn nuôi trong những năm gần đây dẫn đến dư thừa thịt lợn và gia cầm, khiến Chính phủ Trung Quốc cuối năm 2023 phải mua hàng chục nghìn tấn thịt lợn để dự trữ nhằm nâng giá thịt lợn.

Trong nước, tháng 2/2024, tình hình chăn nuôi trên cả nước ổn định, nhưng sức tiêu thụ thịt lợn trên thị trường vẫn còn ảm đạm. Trong khi đó, giá lợn hơi tại các tỉnh, thành phố trên cả nước biến động trái chiều, giá giảm tại các tỉnh khu vực miền Bắc, trong khi tăng tại tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. Tại khu vực miền Bắc, trong tháng 2 vừa qua, giá lợn hơi ở hầu hết các tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 56.000-57.000 đồng/kg, giảm từ 2.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng 1/2024. Trong khi đó, tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam giá lợn hơi dao động trong khoảng 54.000-58.000 đồng/kg, tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg so với cuối tháng 1/2024. Mức giá lợn hơi tháng 2 có cao hơn giá thành chăn nuôi.

Theo nhiều chuyên gia, nguồn cung lợn hơi ổn định do trước đó dịch tả lợn châu Phi đã khiến người dân không đẩy mạnh tái đàn. Bên cạnh đó, thời gian gần đây cơ quan chức năng kiểm soát tốt các tuyến biên giới không cho lợn nhập lậu vào Việt Nam. Nếu việc này được tiếp tục duy trì tốt, ngành chăn nuôi trong nước có thể khởi sắc trong thời gian tới.

Được biết, tháng 1/2024, Việt Nam nhập khẩu 5,86 nghìn tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 13,01 triệu USD, giảm 22,9% về lượng và giảm 25,2% về trị giá so với tháng 12/2023; Tuy nhiên so với tháng 1/2023 tăng 19,2% về lượng và tăng 12,5% về trị giá; Giá nhập khẩu trung bình đạt 2.221 USD/tấn, giảm 3,1% so với tháng 12/2023 và giảm 5,6% so với tháng 1/2023.

Tháng 1/2024, Việt Nam nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh từ 14 thị trường, trong đó chủ yếu được nhập khẩu từ Brazil chiếm 44,63%; Nga chiếm 25,29%; Canada chiếm 8,36% tổng lượng thịt lợn nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 1/2024. Trừ Nga, lượng thịt lợn nhập khẩu từ các thị trường này đều tăng mạnh so với tháng 1/2023.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam