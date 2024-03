Giá lợn hơi đảo chiều ở miền Bắc, miền Nam vẫn thu mua tốt, Đồng Nai giữ đỉnh giá lợn cao nhất nước

Giá lợn hơi hôm nay 26/3/2024, thị trường đổi hướng. Miền Bắc đảo chiều bất ngờ giảm nhẹ. Khu vực miền Trung giao dịch khá ổn định quanh mốc 58.000 đồng/kg. Tại miền Nam thương lái vẫn đang thu mua giá tốt - trung bình đạt 60.500 đồng/kg, Đồng Nai giữ mức giá lợn hơi cao nhất nước là 62.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại 'thủ phủ chăn nuôi' Đồng Nai tiếp tục tăng lên mức cao nhất 62.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 26/3/2024, thị trường đổi hướng. Miền Bắc đảo chiều bất ngờ giảm nhẹ, hạ nhiệt ở vài tỉnh: Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang; mức giá trung bình miền tụt nhẹ về 60.400 đồng/kg.

Khu vực miền Trung giao dịch khá ổn định quanh mốc 58.000 đồng/kg, riêng các tỉnh thuộc Tây Nguyên nhỉnh hơn 2 giá. Tại miền Nam thương lái vẫn đang thu mua giá tốt - trung bình đạt 60.500 đồng/kg, Đồng Nai giữ mức giá lợn hơi cao nhất nước là 62.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Bắc, giá lợn hơi thấp nhất 60.000 đồng/kg, phổ biến 61.000 đồng/kg. Giá lợn hơi cao nhất 62.000 đồng được ghi nhận tại Bắc Giang và Thái Nguyên.

Tại khu vực miền Trung và Tây nguyên, giá lợn hơi ở Lâm Đồng và Bình Thuận cao nhất với 61.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 59.000 - 60.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, giá lợn hơi tăng 1.000 đồng lên 62.000 đồng/kg, cao nhất khu vực Nam bộ. Các tỉnh thành còn lại trong khu vực ở mức từ 60.000 - 61.000 đồng/kg.

Bình quân giá lợn hơi cả nước là 60.200 đồng/kg. Điểm tích cực là giá lợn hơi ngoài thị trường tự do cũng tương đương với giá của các doanh nghiệp lớn (từ 61.000 - 63.000 đồng/kg).

Theo nhiều chuyên gia, nguồn cung lợn hơi ổn định do trước đó dịch tả lợn châu Phi đã khiến người dân không đẩy mạnh tái đàn. Bên cạnh đó, thời gian gần đây cơ quan chức năng kiểm soát tốt các tuyến biên giới không cho lợn nhập lậu vào Việt Nam. Nếu việc này được tiếp tục duy trì tốt, ngành chăn nuôi trong nước có thể khởi sắc trong thời gian tới.

Hiện giá lợn hơi của Việt Nam cao hơn thị trường Trung Quốc. Giá lợn của Trung Quốc là 52.200 đồng/kg.

Theo dự báo của USDA, sản lượng lợn của Trung Quốc năm 2024 sẽ giảm nhẹ do giá lợn hơi liên tục ở mức thấp gây áp lực lên các nhà chăn nuôi. Nhập khẩu thịt lợn có thể tăng nhẹ để bù đắp cho sự sụt giảm dự kiến của sản lượng thịt lợn nội địa.

Về sản lượng lợn: Năm 2024, sản lượng lợn của Trung Quốc dự kiến đạt 695 triệu con, giảm 3% so với năm 2023 do đàn lợn nái năm 2023 giảm so với năm 2022 vì Trung Quốc giết mổ hàng loạt do giá lợn thấp cùng với dịch bệnh dai dẳng trong năm 2023.

Xuất khẩu lợn sống năm 2024 của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 1,14 triệu con. Hồng Kông và Macao sẽ vẫn là những thị trường hàng đầu về xuất khẩu lợn sống của Trung Quốc. Xuất khẩu thịt lợn năm 2024 của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng nhẹ lên mức 100 nghìn tấn. Hồng Kông và Nhật Bản là hai thị trường xuất khẩu chính của các sản phẩm thịt lợn.

Sản lượng thịt lợn năm 2024 của Trung Quốc được dự báo sẽ giảm 3% do số lượng giết mổ ít hơn và lượng lợn tồn cũng như trọng lượng giết mổ của lợn vỗ béo thấp hơn.

Tiêu thụ thịt lợn năm 2024 của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 57,8 triệu tấn, giảm 3% so với năm trước, chủ yếu do kinh tế trì trệ. Mặc dù thịt lợn là một loại thịt cơ bản tại Trung Quốc, nhưng nhu cầu về các sản phẩm từ thịt lợn đã giảm khi nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức vào năm 2024.

Nhập khẩu lợn sống năm 2024 của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 7.000 con, giảm so với năm 2023 do khó khăn tài chính và giá thấp tiếp tục gây áp lực cho các nhà chăn nuôi, nhập khẩu chủ yếu từ Mỹ, Đan Mạch và Pháp.

Nhập khẩu thịt lợn năm 2024 của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng nhẹ lên 1,95 triệu tấn để bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng thịt lợn nội địa. Đàn lợn tồn cao vào cuối năm 2023 được chuyển sang năm 2024 sẽ làm giảm nhập khẩu cho đến khi nguồn cung giảm bớt. Các nhà cung cấp thịt lợn chính cho Trung Quốc là Tây Ban Nha, Brazil, Đan Mạch, Hà Lan, Canada và Mỹ.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 1/2024, Việt Nam xuất khẩu được gần 1,87 nghìn tấn thịt và sản phẩm thịt, trị giá 9,38 triệu USD, giảm 13,4% về lượng và giảm 7% về trị giá so với tháng 12/2023; Tuy nhiên so với tháng 1/2023 tăng 6,3% về lượng và tăng 23,6% về trị giá.

Tháng 1/2024, thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu sang 18 thị trường. Trong đó, xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Hồng Kông, chiếm 50,03% về lượng và chiếm 61,28% về trị giá trong tổng xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt của cả nước với 935 tấn, trị giá 5,75 triệu USD, tăng 12,8%về lượng và tăng 6,7% về trị giá so với tháng 12/2023; So với tháng 1/2023 tăng 28,4% về lượng và tăng 25,9% về trị giá. Thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông chủ yếu là thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh...

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam