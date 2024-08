Loại “rau hoàng đế” rất sẵn ở Việt Nam, vừa dưỡng tim vừa bổ phổi cực hiệu quả

Rau cải cúc được mệnh danh là "rau hoàng đế" vì sở hữu nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt là đối với tim và phổi. Loại rau này cũng cực dễ tìm ở Việt Nam nhưng không phải ai cũng biết cách tận dụng để nâng cao sức khỏe.

Rau cải cúc tăng cường sức khỏe tim mạch

Cải cúc chứa nhiều vitamin C và beta-carotene, là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Chất xơ và các hợp chất khác có trong loại rau này cũng có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác.

Cải cúc chứa nhiều sắt, một thành phần quan trọng của hemoglobin - chất mang oxy trong máu. Ăn cải cúc giúp tăng cường sản xuất hồng cầu, cải thiện tuần hoàn máu và cung cấp đủ oxy cho tim hoạt động hiệu quả. Các hoạt chất trong cải cúc cũng có tác dụng làm giãn mạch máu, giúp hạ huyết áp và giảm áp lực lên tim.

Rau cải cúc vừa dưỡng tim vừa bổ phổi cực hiệu quả. Ảnh: Getty Images

Giúp thanh phổi tiêu đờm

Cải cúc giàu vitamin A giúp duy trì và bảo vệ niêm mạc đường hô hấp, tăng cường sức đề kháng của phổi trước các tác nhân gây bệnh. Loại rau này có chứa một lượng nhỏ tinh dầu có tính kháng khuẩn, kháng viêm, giúp làm dịu các kích ứng và giảm viêm nhiễm đường hô hấp.

Ngoài ra, một số hoạt chất trong cải cúc có thể giúp làm loãng đờm, giúp dễ dàng tống đờm ra ngoài, làm thông thoáng đường thở. Nhờ những đặc tính này, cải cúc thường được sử dụng trong các bài thuốc dân gian và món ăn để hỗ trợ điều trị các vấn đề về hô hấp như ho, viêm họng, viêm phế quản, đặc biệt là ho có đờm.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cải cúc chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị, không thể thay thế hoàn toàn các phương pháp điều trị chính thống. Nếu bạn có vấn đề về hô hấp, hãy đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Cải thiện sức khỏe xương

Cải cúc là một nguồn cung cấp canxi tự nhiên tốt, một khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển và duy trì xương chắc khỏe. Canxi giúp xây dựng và củng cố cấu trúc xương, ngăn ngừa loãng xương và các vấn đề về xương khác. Vitamin K trong cái cúc cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu và sức khỏe xương, giúp hoạt hóa các protein cần thiết cho việc gắn kết canxi vào xương, từ đó tăng cường mật độ xương.

Ngoài ra, cải cúc còn chứa các chất chống oxy hóa và vitamin C, giúp bảo vệ tế bào xương khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Tuy nhiên, để có hệ xương chắc khỏe, bên cạnh việc ăn cải cúc, bạn cần kết hợp với chế độ ăn uống cân đối, giàu các loại rau xanh, trái cây, sữa và các sản phẩm từ sữa, đồng thời tập thể dục thường xuyên và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để cơ thể tổng hợp vitamin D, một yếu tố quan trọng khác cho sức khỏe xương.

Rau cải cũng giúp tăng cường sức khỏe xương. Ảnh: Istock

Giúp bảo vệ mắt

Cải cúc là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A và beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực tốt, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu. Nó cũng giúp bảo vệ giác mạc và kết mạc, ngăn ngừa khô mắt và các bệnh về mắt khác.

Lutein và zeaxanthin là hai loại carotenoid có nhiều trong cải cúc, có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Lutein và zeaxanthin tập trung ở hoàng điểm, vùng trung tâm của võng mạc, giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và tia UV, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng - một nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực ở người lớn tuổi.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Cải cúc chứa một lượng chất xơ vô cùng dồi dào có thể thúc đẩy nhu động ruột, giúp cơ thể và loại bỏ các chất độc hại trong đường ruột, từ đó mang lại tác dụng tốt trong việc phòng chống táo bón. Một số hoạt chất trong cải cúc có tính kháng viêm, giúp làm dịu các kích ứng và giảm viêm nhiễm trong đường tiêu hóa.

Mùi thơm đặc trưng của cải cúc giúp kích thích sự bài tiết nước bọt và dịch vị, tăng cường cảm giác thèm ăn và hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn. Nhờ những đặc tính này, cải cúc thường được coi là một loại rau tốt cho hệ tiêu hóa, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý liên quan.