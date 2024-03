Loại củ này rẻ như cho, xưa ăn cứu đói, tác dụng bổ thận, chống viêm, tốt tiêu hóa

Khoai lang vừa là thực phẩm, vừa làm thuốc tốt cho sức khoẻ.

Bác sĩ CKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết khoai lang không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà có những công dụng phòng chữa bệnh tốt.

Tác dụng của khoai lang

Trong Đông y, củ khoai lang tính bình, vị ngọt, tác dụng bồi bổ cơ thể, ích khí, cường thận, kiện vị, tiêu viêm, thanh can, lợi mật, sáng mắt.

Khoai lang được dùng chữa vàng da, ung nhọt, viêm tuyến vú, phụ nữ kinh nguyệt không đều (dùng trước kỳ kinh), nam giới di tinh, trẻ em cam tích, lỵ.

Trong Tây y, nhiều nghiên cứu cho thấy khoai lang chứa loại protein độc đáo có hiệu quả chống oxy hóa. Protein trong khoai lang có khoảng 1/3 hoạt tính chống oxy hoá của glutathione (một trong những sản phẩm quan trọng của cơ thể có vai trò trong việc tạo các chất chống oxy hóa). Điều này giúp giải thích về những đặc tính hỗ trợ chữa bệnh của khoai lang.

Không chỉ có những đặc tính chống oxy hoá, khoai lang còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ.

Khoai lang rất giàu vitamin A(dưới dạng beta-caroten), vitamin C, vitamin B6, một số khoáng chất như mangan, đồng, kali và sắt. Đặc biệt, khoai lang còn được biết đến là thực phẩm giàu chất xơ hoà tan tốt cho hệ tiêu hoá.

Nhờ lượng vitamin A, vitamin C dồi dào, khoai lang là thực phẩm chống viêm có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh. Beta-caroten và vitamin C chống oxy hóa giúp cho cơ thể loại bỏ các gốc tự do.

Ngoài ra, khoai lang còn có vitamin B6 cần thiết cho cơ thể để chuyển đổi homocysteine, sản phẩm trong tiến trình tạo ra acid amin quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào.

Khoai lang rẻ nhưng tốt cho sức khoẻ.

Các công trình nghiên cứu trên thế giới cũng chỉ ra dịch chiết từ củ khoai lang trắng có thể hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường. Các nghiên cứu cho thấy ăn khoai lang giúp hỗ trợ cho sự ổn định nồng độ đường trong máu và làm giảm sức kháng insulin.

Bác sĩ Vũ cho biết, chiết xuất caiapo từ củ khoai lang trắng có thể kiểm soát tốt lượng đường máu và cholesterol trong bệnh đái tháo đường tuyp 2. Chất này đã được Nhật Bản điều chế thành dược phẩm bổ sung dành cho bệnh nhân tiểu đường.

Nghiên cứu tại Ðại học Vienna (Áo) đã tìm hiểu phương thức hoạt động và tính hiệu quả của caiapo từ khoai lang thử nghiệm trên những người mắc bệnh mắc đái tháo đường tuyp 2 với liều dùng trong vòng 12 tuần.

Kết quả cho thấy khi điều trị bằng caiapo chiết từ khoai lang làm giảm lượng hemoglobin A-1c (HbA1c) là yếu tố chỉ định lượng đường máu dư thừa. Lượng đường máu ở nhóm sử dụng caiapo từ khoai lang cũng giảm hơn nhiều.

Khoai lang được coi là loại thực phẩm giúp giảm cân rất tốt. Do năng lượng trong khoai lang rất ít, chỉ bằng 1/3 so với cơm và 1/2 so với khoai tây. Khoai lang không chứa chất béo và cholesterol, ngăn được tiến trình chuyển hóa đường trong thức ăn thành mỡ và chất béo trong cơ thể.

Ăn khoai lang trước bữa ăn chính sẽ làm bạn giảm được một lượng lớn thức ăn đưa vào cơ thể.

Ăn khoai lang rất có lợi cho hệ tiêu hóa vì thành phần vitamin C và các axit amin giúp kích thích nhu động ruột, làm quá trình tiêu hóa thức ăn trở nên nhanh hơn, ngăn ngừa tình trạng táo bón.

Khoai lang tốt, tuy nhiên không nên quá lạm dụng.

Một số bài thuốc hay từ khoai lang

Bác sĩ Vũ cho biết, khoai lang trong y học cổ truyền được dùng trong nhiều bài thuốc đơn giản. Người bị cảm sốt mùa nóng, không ra được mồ hôi, có thể nấu khoai lang trắng với cải bẹ xanh ăn thay cơm để giúp ra mồ hôi, hạ sốt, giải cảm.

Khoai lang tính nhuận tràng nên thường được dùng trong các bài thuốc giúp giảm táo bón. Để chữa táo bón, bạn có thể ăn khoai lang luộc hoặc luộc khoai nghiền nhuyễn thành sinh tố rồi uống.

Người có bệnh trĩ có thể dùng nước luộc khoai tươi hay khô giã nát uống vào buổi sáng giúp cải thiện bệnh lý.

Phụ nữ bị viêm tuyến vú dùng khoai lang trắng gọt vỏ, giã nhuyễn đắp lên vú, có thể phối hợp với tỏi giã nhuyễn để đắp.

Khoai lang là thực phẩm rất tốt cho thận. Những người thận dương hư, đi tiểu nhiều lần có thể dùng bài thuốc thịt chó hầm với khoai lang, cho thêm chút rượu và gia vị.‎‎ Đối với trường hợp thận âm hư, đau lưng mỏi gối thì dùng lá khoai lang tươi non 30 g, mai rùa 30 g, sắc kỹ lấy nước uống.

Khoai lang dù rất tốt cho sức khoẻ tuy nhiên không nên quá lạm dụng, chúng ta chỉ nên ăn khoai ở mức vừa phải, cân bằng với các nhóm thực phẩm khác. Khi dùng khoai lang làm thuốc điều trị cần tham vấn ý kiến của người có chuyên môn.