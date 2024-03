Loại củ được mệnh danh là 'nhân sâm trắng' cực kỳ tốt cho xương khớp

Củ cải không chỉ tốt cho sức khoẻ mà còn đặc biệt tốt cho xương khớp, dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của củ cải trắng với sức khoẻ.

Củ cải trắng là loại củ rất bổ dưỡng và tốt cho sức khoẻ. Củ cải trắng có nhiều vào mùa đông.

Tác dụng của lá củ cải trắng với xương khớp

Báo Kinh tế Đô thị dẫn lời BS Nguyễn Văn Thái (chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) cho biết, ăn lá củ cải trắng tốt tựa nhân sâm nhưng nhiều người Việt lại thường vứt bỏ.

Củ cải rất bổ dưỡng, đa phần chúng ta chỉ dùng phần củ mà bỏ đi phần lá xanh bên trên. "Ít ai biết phần lá củ cải trắng là kho tàng dinh dưỡng, chứa hàm lượng canxi cao. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, cứ 100g lá củ cải trắng chứa đến 350g canxi" , chuyên gia tiết lộ.

Chưa kể, lá củ cải trắng còn rất giàu vitamin K, cần thiết cho quá trình hình thành xương, giúp bổ sung canxi hiệu quả hơn. Nó được mệnh danh là "canxi tự nhiên". Đó chính là lý do ăn lá củ cải trắng thường xuyên giúp phòng ngừa loãng xương cực hiệu quả. Đây là thực phẩm rất quan trọng với chị em phụ nữ sau sinh.

Củ cải trắng đặc biệt tốt cho xương khớp.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ngoài canxi, lượng vitamin C trong lá củ cải trắng cao gấp 4 lần so với củ ăn bình thường, cụ thể 100g lá củ cải trắng chứa 53mg vitamin C.

Chỉ cần lấy lá củ cải trắng khô hãm với nước sôi để uống, bạn có thể cho thêm ít đường để dễ sử dụng hơn.

Tác dụng khác của củ cải với sức khoẻ

Ngoài tác dụng trên, củ cải còn có nhiều tác dụng tuyệt vời với sức khoẻ như:

Tốt cho tim mạch

Lá củ cải trắng chứa nhiều kali công dụng kiểm soát và duy trì mức huyết áp ổn định. Ngoài ra, lá củ cải trắng còn có khả năng ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch như xơ vữa động mạch, rối loạn nhịp tim và đột quỵ.

Ngăn ngừa ung thư

Một trong những lợi ích quan trọng mà lá củ cải trắng đem lại là ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Nguyên nhân là do lá củ cải trắng chứa nhiều chất chống oxy hóa. Thêm vào đó, nước ép củ cải trắng còn tốt cho sức khỏe phụ nữ.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Lá củ cải trắng có đặc tính giảm lượng đường trong máu. Đồng thời, nước ép lá củ cải trắng còn giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 cũng như các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này.

Tốt cho hệ hô hấp

Củ cải trắng chứa hoạt tính kháng virus và kháng khuẩn, giúp làm thông mũi ở những người bị cảm lạnh hoặc cảm cúm. Uống nước ép củ cải trắng không chỉ làm thông thoáng đường thở bị tắc, loại bỏ chất nhầy dư thừa mà còn giúp chống lại bệnh tật.

Chống viêm

Củ cải trắng chứa các đặc tính chống viêm và làm giảm viêm hiệu quả. Do đó, không chỉ cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ viêm khớp, làm dịu các cơ và khớp bị đau nhức mà còn giúp điều trị các triệu chứng đau đớn của bệnh gút.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của của cải với sức khoẻ, nhất là xương khớp. Hãy thường xuyên bổ sung củ cải vào chế độ ăn uống hàng ngày nhé.