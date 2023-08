Giá sầu riêng lên cơn sốt ở Đắk Lắk, quản lý chặt hoạt động thu mua và tiêu thụ

Đi cùng với niềm vui chung năm nay, sầu riêng được mùa, được giá lại là nỗi lo lắng của nông dân về tình hình trộm cắp, hủy hoại các vườn cây sầu riêng.

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Nông dân tỉnh Đắk Lắk đang vào đầu vụ thu hoạch sầu riêng năm 2023. Để đảm bảo cho vụ thu hoạch sầu riêng đạt hiệu quả cao, ngành chức năng, chính quyền các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Nông dân ở nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây sầu riêng có giá trị kinh tế cao, cải thiện thu nhập và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Đi cùng với niềm vui chung, năm nay, sầu riêng được mùa, được giá cũng mang lại nỗi lo lắng cho nông dân về tình hình trộm cắp, hủy hoại các vườn cây sầu riêng.

Huyện Krông Búk hiện có gần 2.000 ha trồng sầu riêng, tăng gần 300 ha so với tháng 9/2022, tổng sản lượng năm nay ước đạt khoảng 5.980 tấn. Vào tháng 7 vừa qua, trên địa bàn huyện xảy ra tình trạng các vườn sầu riêng bị hủy hoại (cưa, chặt gốc, đẽo vỏ cây, phun thuốc diệt cỏ).

Cùng với đó, tình trạng trộm cắp quả sầu riêng khi đến mùa thu hoạch gây thiệt hại lớn cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Nông dân, hợp tác xã trên địa bàn huyện đã và đang cảnh giác, canh gác để bảo vệ thành quả sau gần 1 năm miệt mài chăm sóc.

Gia đình ông Đỗ Viết Đình, xã Tân Lập, huyện Krông Búk trồng 1,3 ha sầu riêng khoảng gần 20 năm nay.

Với 160 cây sầu riêng đang cho thu hoạch, năm nay, năng suất gia đình ông đạt khoảng 32 tấn. Ông Đình chia sẻ, giá sầu riêng đầu vụ cao, nông dân rất phấn khởi. Do đó, gia đình ông và các hộ dân xung quanh tăng cường cảnh giác, cùng hợp tác xã, chính quyền và lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các vườn sầu riêng đề phòng bị trộm cắp.

Để bảo đảm an ninh trật tự trong mùa thu hoạch sầu riêng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Búk đã chỉ đạo công an huyện tuyên truyền cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm nổi lên trong mùa thu hoạch sầu riêng như: trộm cắp tài sản, hủy hoại và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tuyên truyền nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản; xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tuần tra nhân dân…

Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Búk cho biết, sản lượng sầu riêng của huyện khá lớn. Công an huyện đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự mùa thu hoạch sầu riêng, tập trung vào công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân và chủ vườn, có biện pháp tự bảo vệ, tự phòng, tự quản, triển khai các thiết bị an ninh… để bảo vệ vườn sầu riêng của mình; phòng tránh việc tranh mua, tranh bán.

Đơn vị cũng triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có biểu hiện hoạt động "bảo kê" trong quá trình thu hoạch, mua bán quả sầu riêng; thành lập tổ công tác ở vùng trồng nhiều sầu riêng hoặc có nhiều điểm thu mua, có lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống phức tạp xảy ra.

Mùa thu hoạch sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk diễn ra trong khoảng 4 tháng, từ cuối tháng 7 đến tháng 10, thu hút nhiều doanh nghiệp, vựa trái cây từ các tỉnh, thành đến thu mua và người lao động các nơi về làm việc thời vụ. Do đó, công tác quản lý, tuyên truyền của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cũng giúp việc mua-bán thuận lợi, ổn định.

Ông Phạm Văn Trường, một đơn vị thu mua đến từ tỉnh Đắk Nông, cho biết tỉnh Đắk Lắk thu hoạch sầu riêng muộn hơn các tỉnh, thành khác, do đó, đơn vị về tỉnh thu mua sầu riêng phục vụ xuất khẩu. Đơn vị được chính quyền địa phương, lực lượng chức năng hướng dẫn các quy định về phòng cháy, chữa cháy, khai báo tạm trú tạm vắng cho công nhân, cung cấp đường dây nóng, hỗ trợ cơ sở vật chất, qua đó giúp đơn vị yên tâm thu mua tại địa bàn.

Song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhiều địa phương đã thành lập các tổ hỗ trợ, phân công cán bộ Ủy ban Nhân dân cấp huyện trực tiếp phụ trách tại các địa bàn có diện tích trồng sầu riêng. Ngành nông nghiệp các huyện Krông Năng, Ea H’leo, Krông Búk… chỉ đạo các xã, thị trấn và đơn vị liên quan theo dõi giá cả, tình hình tiêu thụ sầu riêng của địa phương, báo cáo định kỳ hàng tuần, tham mưu các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu mua, tiêu thụ sầu riêng.

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)



Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Búk Phan Hoàng Lâm, huyện đã thành lập Tổ thường trực chỉ đạo hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ sầu riêng gồm 21 thành viên; yêu cầu nông dân, hợp tác xã thực hiện đúng cam kết về chất lượng của quả sầu riêng đáp ứng thị trường nước nhập khẩu.

Đồng thời, huyện khuyến cáo, nông dân, hợp tác xã thận trọng trong quá trình mua bán. Các hợp đồng mua-bán sầu riêng phải nghiên cứu kỹ, theo đúng quy định của pháp luật, tránh trường hợp lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nông dân dẫn đến những tranh chấp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các huyện đã yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh thu mua sầu riêng có cơ chế thu mua phù hợp với phân hạng quả sầu riêng, không ép cấp phân hạng, ép giá; liên kết thu mua sản phẩm sầu riêng cho người nông dân thông qua hợp đồng kinh tế theo đúng quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân không được thu mua sầu riêng trộm cắp.

Ông Vũ Đức Côn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh có trên 22.458 ha trồng sầu riêng. Năm 2022, sản lượng sầu riêng toàn tỉnh đạt gần 188.000 tấn. Năm nay, sản lượng sầu riêng toàn tỉnh đạt khoảng 220.000 tấn.

Sở đã đề nghị các địa phương, đơn vị chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát ban đêm tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào những rẫy sầu riêng xa nhà dân; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động thu mua, tiêu thụ sầu riêng, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, giả mạo mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Các giải pháp trên cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk nhằm quản lý chặt chẽ các hoạt động thu mua, tiêu thụ sầu riêng; ngăn ngừa và đẩy lùi các loại tội phạm nổi lên trong mùa vụ thu hoạch, góp phần ổn định thị trường sầu riêng.

Đồng thời, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk kêu gọi nhân dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại thôn, buôn, tổ dân phố; phát huy hiệu quả các phong trào, mô hình điểm về an ninh trật tự, góp phần tạo nên mùa vụ sầu riêng thắng lợi và vui trọn vẹn./.