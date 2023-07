Công ty Thuấn Bang (Đài Loan) liên hệ với Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu nhà xuất khẩu sầu riêng Việt Nam để hợp tác giao thương.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, Thuấn Bang tự nhận là nhà nhập khẩu sầu riêng chuyên nghiệp. Để mở rộng và đa dạng nguồn cung, Thuấn Bang mong muốn tìm kiếm các nhà xuất khẩu hoặc vườn trồng sầu riêng chuyên nghiệp để nhập khẩu.

Về thị trường, theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan hiện nay chủ yếu nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan và Việt Nam. Trong những năm gần đây, do giá cả hợp lý, chất lượng sầu riêng ngày càng được cải thiện nên sầu riêng Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Đài Loan và liên tục tăng trưởng trong giai đoạn vừa qua.

Sầu riêng nhập khẩu vào Đài Loan sẽ phải vượt qua được các yêu cầu về kiểm dịch tại cửa khẩu.

Chi tiết về yêu cầu mẫu mã chất lượng hàng hóa, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán vv.... do hai bên mua – bán trực tiếp trao đổi.

Thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 5 và 6/2023, xuất khẩu sầu riêng của nước ta tăng đột biến, thu về lần lượt là 332 triệu USD và 375 triệu USD so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số cao kỷ lục trong lịch sử xuất khẩu của ngành hàng sầu riêng Việt Nam.

Theo đó, nửa đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng đạt 876 triệu USD, tăng đột biến 1.882% so với mức 44,2 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ lực, đạt 835 triệu USD, chiếm 95% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của nước ta trong 6 tháng vừa qua.

Sầu riêng cũng vươn lên vị trí top 1 trong nhóm trái cây có kim ngạch xuất khẩu cao nhất của Việt Nam, thay thế vị trí của quả thanh long.

Đó là nhờ việc Trung Quốc mở cửa chính ngạch cho quả sầu riêng Việt Nam vào tháng 7/2022. Từ giữa tháng 9/2022 - lô hàng sầu riêng chính ngạch đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc) - đến nay, kim ngạch trái cây này liên tục lập kỷ lục mới.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết, tháng 5 và 6 vào mùa thu hoạch rộ sầu riêng ở các tỉnh phía Nam nên lượng hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng đột biến.

Tháng 7 này, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng có thể giảm do phía Nam vào cuối vụ. Song, từ tháng 8 tới cuối năm sẽ bước vào chính vụ thu hoạch ở Tây Nguyên. Tại vùng này, sầu riêng cho sản lượng lớn, chất lượng ngon đồng đều nên kim ngạch xuất khẩu chắc chắn sẽ duy trì ở ngưỡng cao.

Được biết, giá sầu Thái hôm nay (30/7) tiếp tục tăng vọt ở mức cao.

Giá sầu riêng Thái, sầu riêng Ri6, sầu riêng Musangking, sầu riêng Chuồng Bò khu vực miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên hôm nay vẫn đứng ở mức cao. Riêng giá sầu riêng Thái hôm nay tiếp tục tăng "nóng", giá bán cao chót vót. Sầu riêng Thái hàng đẹp tăng 3.000 đồng/kg, hôm nay.

Cụ thể: Tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Musangking đẹp lựa có giá 57.000-60.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-60.000 đồng/kg, mức giá này ổn định so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-52.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Sầu Thái hàng đẹp lựa có giá 90.000-95.000 đồng/kg, loại này tăng 3.000 đồng/kg so với hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, đứng yên so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua. Sầu Thái đẹp lựa có giá 90.000-95.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg giữ ổn định so với hai ngày qua.

Tại khu vực Tây Nguyên, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ nguyên so với giá của hai ngày qua.

Sầu Thái đẹp lựa có giá 90.000-95.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với giá của hai ngày trước đó; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg; giữ ổn định từ hai ngày trước. Sầu riêng Musangking đẹp lựa vẫn có giá ổn định từ 130.000-150.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng tham khảo được thương lái thu mua tại vườn ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 28/7. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

BẢNG GIÁ SẦU RIÊNG HÔM NAY