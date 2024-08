Cây thuốc quý có sẵn ở Việt Nam, vừa bổ não vừa chống ung thư hiệu quả

Cây dây thần thông, hay còn gọi là dây cóc không chỉ là một loại cây leo thân gỗ quen thuộc mà còn là một kho báu của y học cổ truyền với nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích có thể khiến nhiều người ngỡ ngàng của cây dây thần thông.

Tăng cường hệ miễn dịch, chống lại bệnh tật

Nhờ chứa nhiều hoạt chất quý như alkaloid, glycoside, cây dây thần thông có khả năng kích thích hệ miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, chống lại các tác nhân gây bệnh. Sử dụng cây dây thần thông thường xuyên có thể giúp bạn phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm trùng, cảm cúm, sốt rét.

Nhờ những tác dụng này, cây dây thần thông được coi là một loại thảo dược quý có khả năng tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, cần lưu ý sử dụng đúng cách và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai, cho con bú và người đang điều trị bệnh.

Cây dây thần thông mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Ảnh: Istock

Chống viêm, giảm đau hiệu quả

Các hợp chất chống viêm trong cây dây thần thông mang lại hiệu quả giảm đau, hạ sốt đáng kể. Đây là liệu pháp tự nhiên tuyệt vời cho những người mắc các bệnh viêm khớp, đau nhức xương khớp, đau đầu, đau răng.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh tác dụng chống viêm và giảm đau của cây dây thần thông. Ví dụ, một nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất từ cây dây thần thông có tác dụng giảm đau tương tự như aspirin. Một nghiên cứu khác cho thấy cây dây thần thông có thể giúp giảm đau và sưng viêm ở những người bị viêm khớp.

Tóm lại, cây dây thần thông có khả năng chống viêm và giảm đau hiệu quả nhờ vào sự kết hợp của các hoạt chất chống viêm và cơ chế giảm đau đa dạng. Điều này làm cho cây dây thần thông trở thành một lựa chọn tự nhiên và an toàn để giảm đau và viêm trong nhiều trường hợp.

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Một số hoạt chất trong cây dây thần thông có khả năng ức chế các enzyme alpha-glucosidase và alpha-amylase, làm chậm quá trình phân giải và hấp thu đường từ thức ăn, giúp kiểm soát lượng đường huyết sau bữa ăn.

Nghiên cứu cho thấy cây dây thần thông có thể kích thích tuyến tụy tăng tiết insulin, hormone quan trọng giúp đưa đường từ máu vào tế bào để sử dụng năng lượng. Các hoạt chất trong cây dây thần thông có thể giúp cải thiện độ nhạy cảm của tế bào với insulin, giúp insulin hoạt động hiệu quả hơn trong việc đưa đường vào tế bào.

Cây dây thần thông giúp ổn định đường huyết hiệu quả. Ảnh: Adobe Stock

Bảo vệ gan, thận

Cây dây thần thông chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, saponin và alkaloid, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào gan và thận. Các hoạt chất trong loại cây này cũng có tác dụng ức chế các chất trung gian gây viêm như prostaglandin và leukotriene.

Cây dây thần thông còn có khả năng kích thích sản xuất các enzyme giải độc gan, giúp gan loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể hiệu quả hơn. Một số nghiên cứu cũng cho thấy cây dây thần thông có thể bảo vệ thận khỏi độc tính của một số chất như aflatoxin và chì nitrat.

Ngăn ngừa lão hóa

Cây dây thần thông chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Lượng vitamin C đáng kể trong loại cây này là một chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ da khỏi lão hóa và tăng cường sản xuất collagen.

Tia UV từ ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa da. Các chất chống oxy hóa trong cây dây thần thông có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, ngăn ngừa nếp nhăn, đốm nâu và các dấu hiệu lão hóa khác.