Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Đông Bắc, Việt Bắc mưa to đến rất to

Sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc nước ta mưa to từ chiều tối nay (18/7).

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cho biết, chiều nay (18/7), sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 16h, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đến 4h ngày 19/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Việt Bắc, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng gió giật cấp 6-7.

Từ chiều tối 18/7 đến 19/7, Đông Bắc, Việt Bắc mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Tây Bắc mưa to với lượng mưa 50-150 mm, vùng đồng bằng Bắc Bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm.

Trung tâm khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.