Anh nông dân kiếm 500 triệu nhờ nuôi con vật "mắn đẻ" trong phòng lạnh

Khởi nghiệp nuôi gà theo phương pháp lạ trong "phòng lạnh", trang trại nhà anh nông dân này không có bóng dáng của các đàn ruồi, cũng chẳng đậm đặc mùi phân...

Nông dân Trần Văn Mười ở Bình Định nhẹ nhàng có lãi gần 40 triệu đồng/tháng (khoảng gần 500 triệu đồng/năm) nhờ nuôi gà theo cách độc đáo.

Tại trang trại nhà anh Mười xung quanh là không gian thoáng đãng và yên tĩnh. Đặc biệt nơi này không có bóng dáng của các đàn ruồi, không khí cũng chẳng đậm đặc mùi phân gà như ở nhiều trại chăn nuôi gà khác. Nói về sự khác lạ này anh Mười giải thích đó là đặc trưng của nuôi gà trong phòng lạnh. Cũng chính nhờ khác với thời tiết nắng nóng ngoài trời lên đến hơn 40 độ C, ai cũng cảm thấy mát rượi khi bước vào trại nuôi gà của anh Mười.

Nuôi gà siêu trứng trong phòng lạnh, anh nông dân nhẹ nhàng thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Hội ND huyện Tây Sơn.

Sau một thời gian nghiên cứu về giống gà và phương pháp nuôi kiểu mới, bắt đầu từ năm 2021, anh nông dân Trần Văn Mười mạnh dạn đầu tư xây dựng trại nuôi gà Ai Cập siêu trứng theo chuỗi khép kín với hệ thống máy làm lạnh để cải thiện môi trường. Đến nay sau 3 năm triển khai, anh đã "tất tay" đầu tư tổng cộng 1,1 tỷ đồng cho trại nuôi gà của mình trên diện tích đất 2.500 m2. Nổi bật, có một chuồng 350 m2 nuôi hơn 3.500 con gà mái giai đoạn đẻ trứng và một chuồng 380 m2 nuôi hơn 4.000 con gà 2 tháng tuổi.

Mô hình trang trạng độc lạ của anh Mười có hệ thống làm mát mỗi chuồng gồm 1 máy bơm công suất 1,5 HP lấy nước từ giếng lên hệ thống ống, máng dẫn nước chảy xuống các tấm làm mát; phía đối diện đặt các máy hút công suất 1,5 HP/máy để không khí mát được tản đều khắp trại. Bên cạnh đó, phía trong trại còn có hệ thống phun sương tưới mái để giảm nhiệt vào các ngày nắng nóng, phía dưới nền lát đệm lót sinh học để thúc đẩy quá trình xử lý chất thải nhanh chóng và ngăn mùi.

Tiết lộ bí quyết làm giàu với Người Lao Động, anh Mười cho hay, việc sử dụng đệm lót sinh học nhằm giúp giảm được hơn 70% công sức lao động và chi phí điện, nước rửa chuồng trại; đồng thời gia tăng nguồn thu từ phân gà thải ra để bán cho các trang trại trồng cây. Bên cạnh đó, nó còn góp phần giảm triệt để mùi hôi của phân gà, không gây ô nhiễm môi trường.

Cũng nhờ đầu tư bài bản nên nhiệt độ trong chuồng luôn được duy trì 22 - 26 độ C, môi trường nuôi gà hoàn toàn được bảo đảm trong sạch, nâng tỉ lệ gà sống đạt trên 95% so với gà con, cao hơn 3 - 4 lần so với nuôi thường; tỉ lệ gà đẻ trứng cao và ổn định, có thể đạt 95%, trong khi nuôi thông thường chỉ đạt 80% - 85%.

Sau thời gian đầu tư tiền bạc và công sức, anh Mười thu được thành quả đáng ngưỡng mộ. Cụ thể, hiện mỗi ngày trại gà của anh Mười thu về hơn 3.000 quả trứng. Với giá bán sỉ dao động 2.800 - 3.300 đồng/quả, doanh thu trại gà của anh Mười lên đến 9 - 10 triệu đồng/ngày từ tiền bán trứng. Không chỉ tiền trứng, trại gà của anh Mười còn có khoản thu hơn 20 triệu đồng/tháng từ tiền bán phân gà. Điều đáng nói, sau khi trừ chi phí, trại gà của anh Mười thu lợi nhuận gần 40 triệu đồng/tháng. Đây là thu nhập đáng mơ ước của bà con nông dân.

Nông dân Trần Văn Mười chăm chỉ thu trứng gà trong phòng lạnh.

Thành công với mô hình nuôi gà Ai Cập đẻ trứng, Mười nhiệt tình hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho những người có nhu cầu học hỏi. Không chỉ có doanh thu cao hàng tháng, anh Mười còn tạo việc làm cho 20 lao động địa phương trong những lúc nông nhàn.

Gợi ý bà con nông dân kỹ thuật nuôi và chăm sóc gà Ai Cập



Chắc hẳn bà con nông dân không còn xa lạ với giống gà siêu trứng Ai Cập lông trắng. Đây là loại gà có nguồn gốc từ vùng Ai Cập và được nhân giống từ lâu. Đây là giống gà cao sản và cho năng suất cao về trứng. Với giống gà này, tùy vào từng giai đoạn của gà để đưa ra những biện pháp chăn nuôi hợp lý nhất, theo Dân tộc và Phát triển. Chuồng nuôi gà - Về chuồng nuôi phải được để trống từ 15-20 ngày trước khi mang gà vào nuôi và phải quét vôi nồng độ 40%, tiêu độc bằng dung dịch xút NaOH 2% với liều 1 lít/m2. Trước ngày thả gà 1 ngày cần phun tẩy uế cho chuồng bằng dung dịch formalin 3%, sau khi phun khoản 5 giờ sau mở cửa cho bay hết mùi rồi thả gà vào nuôi. - Dụng cụ nuôi: Cần phải được vệ sinh sạch sẽ, máng ăn, uống, chụp sưởi, rèm che, quây gà, chất độn chuồng... - Gà con sau khi nở chưa có khả năng điều tiết thân nhiệt cần phải có hệ thống sưởi để cung cấp nhiệt độ bằng đèn hồng ngoại, chụp sưởi... -Phải dùng quây để úm gà con trong 14 ngày đầu, mỗi quây khoảng 150-200 con một ngày tuổi. Quây làm bằng cót ép hay tấm nhựa, lưới sắt, cao 50- 60cm, đường kính 2-2,5m. -Chất độn chuồng có thể là trấu, phoi bào, cỏ rơm khô băm nhỏ,... phải được phơi khô, phun sát trùng Formol 2%. Cách chọn gà giống - Bà con nên chọn những con nhanh nhẹn, mắt sáng, lông bông, bụng gọn, chân mập, trọng lượng khoảng 30-32g/con. Thức ăn cho gà nhanh lớn ít bệnh tật - Khi chăn nuôi bà con nên cân đối đảm bảo đủ dinh dưỡng (đạm động thực vật, khoáng vi lượng, vitamin). Trong 2 tuần đầu dùng khay cho gà ăn. Mỗi ngày cho ăn từ 9-10 lượt để thức ăn luôn mới, tránh lãng phí và ô nhiễm. - Lưu tý để gà ít bị bệnh cần phải thường xuyên vệ sinh thu dọn chất thải. - Thường xuyên quan sát loại bỏ những con gà có dấu hiệu bệnh không để lây bệnh cho những con khác. - Xây chuồng trại phải chọn nơi cao ráo, đảm bảo giữ ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, cách xa khu dân cư sinh sống. Nền chuồng bằng bê tông, chất độn chuồng bằng trấu đã được rắc vôi và phun khử trùng, tiêu độc. - Lưu ý giai đoạn gà đẻ trứng phải chú ý đến chế độ ăn và làm ổ đẻ. Chuồng phải luôn sạch sẽ, khử trùng trước khi thả gà vào từ 2 - 3 tuần; máng ăn, máng uống cũng được sát trùng trước đó. Gà 20 tuần tuổi bắt đầu cho trứng, ở giai đoạn này cho ăn theo định mức 100g thức ăn/ngày/con, sau tăng dần lên duy trì ở mức 115g/ngày/con. Đến khi gà chuẩn bị thải thì giảm lượng thức ăn.