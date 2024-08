5 loại rau Việt là “thuốc mát gan tự nhiên”, ăn vào quên luôn nóng trong

Để bảo vệ lá gan khỏe mạnh, bên cạnh việc khám bệnh định kỳ, bạn có thể bổ sung các loại rau xanh vào thực đơn hàng ngày. Dưới đây là 5 loại rau Việt Nam được xem là "thuốc mát gan tự nhiên", giúp bạn giải độc gan hiệu quả.

Rau mồng tơi giúp thải độc gan

Các chất chống oxy hóa trong rau mồng tơi giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, đồng thời hỗ trợ quá trình thải độc của gan. Rau mồng tơi cũng có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp tăng cường quá trình đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu, giảm gánh nặng cho gan.

Rau mồng tơi giàu vitamin A, vitamin C, sắt và các khoáng chất khác, giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ chức năng gan. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên kết hợp ăn rau mồng tơi với một chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, đồ ăn nhiều dầu mỡ và các thực phẩm chế biến sẵn. Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào liên quan đến gan.

Rau mồng tơi vừa dễ tìm vừa bảo vệ gan cực tốt. Ảnh: Shutter Stock

Rau dền

Rau dền chứa nhiều chất chống oxy hóa như beta-carotene, vitamin A, vitamin C, vitamin E và các hợp chất phenolic. Các chất này giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, từ đó giúp gan khỏe mạnh hơn.

Chất xơ trong rau dền giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, giảm táo bón, hỗ trợ quá trình đào thải độc tố qua đường ruột, giảm gánh nặng cho gan. Một số nghiên cứu cũng cho thấy rau dền có khả năng kháng viêm, giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể, bao gồm cả viêm gan.

Rau má thanh nhiệt, giải độc gan

Rau má là loại rau quen thuộc với người Việt, thường được dùng để nấu canh, làm sinh tố hoặc ép lấy nước uống. Rau má có tính mát, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, giải độc gan, lợi tiểu, làm mát cơ thể và giảm mụn nhọt.

Các nghiên cứu cho thấy rau má có thể giúp giảm men gan ở những người bị viêm gan, gan nhiễm mỡ. Bên cạnh đó, rau má còn có thể giúp ngăn ngừa và làm chậm quá trình xơ gan nhờ tác dụng chống oxy hóa và kháng viêm.

Rau sử dụng đúng cách cũng giải độc gan cực tốt. Ảnh: Run Away Rice

Rau diếp cá

Rau diếp cá có mùi tanh đặc trưng, nhưng lại là một loại rau có tính mát, kháng viêm và giải độc gan mạnh mẽ. Rau diếp cá giúp thanh nhiệt, giải độc gan, lợi tiểu, giảm mụn nhọt và các vấn đề về da. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong rau diếp cá giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Bạn có thể sử dụng rau diếp cá bằng cách ăn sống, nấu canh, xay sinh tố hoặc ép lấy nước uống. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên lạm dụng rau diếp cá, đặc biệt là phụ nữ mang thai và người có thể hàn.

Rau ngót

Rau ngót chứa nhiều vitamin C, flavonoid và các chất chống oxy hóa khác, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Các chất này đồng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng, bao gồm cả nhiễm trùng gan.

Rau ngót chứa nhiều chất xơ, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, giảm táo bón và hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể, giảm gánh nặng cho gan. Rau ngót cũng là một loại rau ít calo, giúp kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng rau ngót có thể gây co bóp tử cung, không nên dùng cho phụ nữ mang thai. Ngoài ra, không nên ăn rau ngót sống vì có thể chứa các chất gây hại cho sức khỏe.