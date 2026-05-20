Trao mái ấm nghĩa tình cho cựu chiến binh khó khăn tại Bảo Thắng
20/05/2026 09:27 GMT +7
Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Cựu chiến binh xã Bảo Thắng tổ chức bàn giao, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” cho gia đình ông Nguyễn Văn Hiển, hội viên Cựu chiên binh thôn An Tiến, xã Bảo Thắng.
Gia đình ông Nguyễn Văn Hiển thuộc diện hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Suốt nhiều năm qua, gia đình phải sinh sống trong căn nhà gỗ 3 gian đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi mùa mưa bão đến, nguy cơ mất an toàn từ mái, tường và hệ thống cột nhà khiến cả gia đình luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu.
Trước hoàn cảnh đó, Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn An Tiến và Hội CCB xã Bảo Thắng đã chủ động rà soát, đề xuất Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lào Cai hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, giúp gia đình ông Hiển sớm ổn định cuộc sống.
Công trình được khởi công từ cuối tháng 2 năm nay. Sau hơn hai tháng thi công, ngôi nhà mới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình có diện tích 240m2, thiết kế theo hướng đa năng gồm khu sinh hoạt gia đình kết hợp nhà xưởng sản xuất. Không gian nhà ở được bố trí khoa học với 3 phòng nghỉ cùng công trình vệ sinh khép kín, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho gia đình.
Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà trên 500 triệu đồng. Trong đó, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai hỗ trợ 60 triệu đồng; phần còn lại do gia đình tích góp, vay mượn thêm và nhận được sự giúp đỡ của anh em, họ hàng.
Ngoài nguồn hỗ trợ kinh phí, Chi hội CCB thôn An Tiến cùng bà con nhân dân địa phương còn đóng góp 25 ngày công lao động để hỗ trợ vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng và hoàn thiện công trình, giúp gia đình giảm bớt chi phí xây dựng.
Xúc động khi nhận bàn giao ngôi nhà mới, ông Nguyễn Văn Hiển bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm, sự quan tâm của các cấp Hội Cựu chiến binh và chính quyền địa phương. Đây là nguồn động viên lớn để gia đình yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.
Hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội của các cấp Hội CCB tỉnh Lào Cai đối với hội viên khó khăn. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.
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