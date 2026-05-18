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Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con hiền như đất "một vốn bốn lời"

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Theo Người đưa tin

18/05/2026 21:46 GMT +7

Đang làm việc ở nước ngoài lương hàng nghìn đô, anh Nguyễn Bá Hân về quê lên núi vào khe Hủng Găng cải tạo đất nuôi con “hiền như đất” kiếm được bộn tiền.

Đang làm việc ở nước ngoài lương hàng nghìn USD, người đàn ông ở Nghệ An về quê lên khe Hủng Găng cải tạo đất, nuôi ốc bươu đen theo phương pháp mới kiếm được bộn tiền. Mô hình nuôi ốc mới này kỳ vọng là hướng đi phát triển kinh tế mới cho vùng nông thôn miền núi.

Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con
Người đàn ông chúng tôi muốn nhắc đến là anh Nguyễn Bá Hân, SN 1991, trú tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An. Anh Hân từng đi xuất khẩu lao động nhiều năm ở Hàn Quốc. Mặc dù, có mức lương hàng nghìn USD nhưng người đàn ông đã quyết định về quê cùng vợ phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương.
Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con
Cho rằng sản xuất lúa nước, thu nhập thấp và phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên người đàn ông quyết định tìm hướng đi mới. Trong quá trình tìm hiểu, anh Hân nhận thấy mảnh đất mình đang canh tác phù hợp với việc nuôi ốc bươu đen. Hơn thế nữa, ở vùng khe Hủng Găng có nước chảy thường xuyên là điều kiện rất lý tưởng bởi loài ốc này ưa nước sạch.
Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con
Vào tháng 5/2025, người đàn ông này đã mạnh dạn cải tạo hơn 4.000m2 đất lúa do gia đình khai hoang trước đây để nuôi ốc bươu đen. “Ban đầu khi quyết định nuôi ốc bố mẹ tôi lo lắm vì đây là mô hình mới ở địa phương. Hơn thế nữa chi phí đầu tư ban đầu hơi cao và kinh nghiêm nuôi ốc chưa có. Sau khi nghiên cứu một số mô hình trong và ngoài tỉnh, tôi và vợ quyết định nuôi ốc bằng phương pháp lót bạt HDPE (loại bạt nhựa polyethylene mật độ cao). Đây là loại bạt có khả năng chống thấm tuyệt đối, chịu nắng nóng và bền bỉ trong điều kiện ngoài trời”, anh Hân chia sẻ.
Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con
Theo anh Hân, nuôi mô hình bạt giúp kiểm soát môi trường nước, hạn chế thất thoát, giảm nguy cơ ô nhiễm từ bùn đất. Và đặc biệt hơn nữa là kiểm soát tốt được mầm bệnh và xử lý triệt để hơn so với mô hình nuôi ốc bùn. Việc được lót bạt cũng dễ vệ sinh, quản lý và phù hợp với đặc tính sinh trưởng của ốc bươu đen. Nuôi ốc bằng bạt việc thu hoạch sẽ dễ dàng hơn hơn so với nuôi trực tiếp ở ao hoặc ruộng.
Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con
Vụ đầu tiên nuôi thử nghiệm, sản lượng đạt khoảng 4 tấn ốc thương phẩm, anh Hân mang về gần 300 triệu đồng doanh thu. Vì cho lợi nhuận cao nên cuối năm 2025, anh Hân đã mở rộng thêm diện tích hơn 4.500m2 chia thành 17 ao lớn nhỏ để sản xuất.

Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con
Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con

Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con
Thức ăn dành cho ốc bươu đen chủ yếu là rau củ như: bù, lá sắn rau, ổi mít, mùng môn,… Đây là những thứ phụ phẩm dễ trồng, dễ kiếm vì vậy chi phí thức ăn cho ốc thấp. Vợ chồng anh Hân còn tận dụng những vùng đất trống trồng thêm sắn, đu đủ,...để làm thức ăn cho ốc.

Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con
Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con

Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con
Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con
Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con

Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Đoàn Bá Cảnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Giai Lạc - cho biết, ngoài gia đình anh Hân, hiện tại dọc theo khe Hủng Găng hiện còn có thêm hai hộ dân khác đầu tư nuôi ốc bươu đen với quy mô tương đối lớn khoảng 6.000m² với phương thức lót bạt HDPE. Mô hình nuôi ốc lót bạt HDPE đặc biệt phù hợp với những vùng đất trũng, khó canh tác lúa. Địa phương đang khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, xây dựng các mô hình mới cho hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, cũng khuyến cáo người dân không phát triển vội khi chưa nắm vững kỹ thuật, nguồn nước và điều kiện thổ nhưỡng.


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