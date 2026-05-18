Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con hiền như đất "một vốn bốn lời"
18/05/2026 21:46 GMT +7
Đang làm việc ở nước ngoài lương hàng nghìn đô, anh Nguyễn Bá Hân về quê lên núi vào khe Hủng Găng cải tạo đất nuôi con “hiền như đất” kiếm được bộn tiền.
Đang làm việc ở nước ngoài lương hàng nghìn USD, người đàn ông ở Nghệ An về quê lên khe Hủng Găng cải tạo đất, nuôi ốc bươu đen theo phương pháp mới kiếm được bộn tiền. Mô hình nuôi ốc mới này kỳ vọng là hướng đi phát triển kinh tế mới cho vùng nông thôn miền núi.
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