Bỏ việc lương hàng nghìn USD ở nước ngoài, anh nông dân lên khe núi nuôi con hiền như đất "một vốn bốn lời"

Quen thuộc trên mâm trái cây Việt, loại quả này được trồng rộng khắp và cho thu hoạch quanh năm. Nhờ hương vị đặc trưng cùng khả năng thích nghi tốt, ở một số địa phương, nó đã trở thành đặc sản nổi tiếng, giá bán lên tới 80.000 đồng/kg nhưng vẫn được ưa chuộng.