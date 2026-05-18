Bà Lê Thùy Dung giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

Ngày 18/5, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ông Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã công bố Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận bà Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tô Hiệu đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 20/5/2026.

Bà Lê Thùy Dung Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La (thứ 3 bên trái sang). Ảnh: Văn Ngọc

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, bà Lê Thùy Dung đã kinh qua nhiều vị trí công tác tại cơ sở và các cơ quan chuyên môn. Bà từng là giáo viên Trường THPT Mộc Lỵ; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mộc Châu (cũ); Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu (cũ); Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Sơn La (cũ); Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tô Hiệu,...

Lãnh đạo tỉnh Sơn La trao quyết định và tặng hoa các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Văn Ngọc

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm và tiếp nhận. Đồng thời, đề nghị các đồng chí nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; chủ động nghiên cứu sâu chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được phân công; cùng tập thể lãnh đạo cơ quan đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển xanh, nhanh và bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Một số hình ảnh công bố quyết định cán bộ