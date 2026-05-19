Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai thả 18 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về vườn Quốc gia Hoàng Liên
19/05/2026 16:56 GMT +7
Chiều 19/5, Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai phối hợp với Vườn quốc gia Hoàng Liên, UBND xã Tả Van, Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức thả động vật hoang dã sau cứu hộ trở về môi trường tự nhiên.
Trong đợt tái thả lần này có 18 cá thể thuộc 5 loài động vật hoang dã đã được Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên tiếp nhận, chăm sóc và cứu hộ thành công, đủ điều kiện trở lại tự nhiên.
Trong đó, có 2 cá thể trăn đất, 1 cá thể rắn hổ mang chúa, 2 cá thể cu li nhỏ cùng nhiều cá thể chim họa mi và khướu bạc má.
Theo đó, các cá thể động vật được thả tại 4 vị trí thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Hoàng Liên, đảm bảo phù hợp với điều kiện sinh cảnh của từng loài.
Cụ thể, chim họa mi và khướu bạc má được thả tại tiểu khu 193B, lô 50A, khoảnh 1 - khu vực có hệ sinh thái rừng phù hợp cho các loài chim sinh sống và phát triển.
Loài cu li nhỏ được tái thả tại tiểu khu 193B, lô 10A, khoảnh 4, nơi có điều kiện rừng tự nhiên thích hợp.
Đối với trăn đất và rắn hổ mang chúa, lực lượng chức năng lựa chọn khu vực tiểu khu 193B, lô 10A, khoảnh 4 để tái thả nhằm đảm bảo môi trường sống an toàn, phù hợp với tập tính sinh trưởng của các loài bò sát quý hiếm này.
Theo đại diện Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, việc tái thả các cá thể động vật hoang dã về tự nhiên không chỉ góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái động, thực vật tại Vườn quốc gia Hoàng Liên mà còn có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
Hoạt động này đồng thời góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng và các loài động vật hoang dã; kêu gọi người dân chung tay ngăn chặn các hành vi săn bắt, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt, giết mổ trái phép động vật hoang dã, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học.