Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai thả 18 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về vườn Quốc gia Hoàng Liên

Kiểm lâm Lào Cai thả cá thể động vật quý hiếm về rừng tự nhiên. Ảnh: Phan Ngọc.

Trong đợt tái thả lần này có 18 cá thể thuộc 5 loài động vật hoang dã đã được Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên tiếp nhận, chăm sóc và cứu hộ thành công, đủ điều kiện trở lại tự nhiên.

Trong đó, có 2 cá thể trăn đất, 1 cá thể rắn hổ mang chúa, 2 cá thể cu li nhỏ cùng nhiều cá thể chim họa mi và khướu bạc má.

Hoạt động tái thả động vật hoang dã góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng. Ảnh: Phan Ngọc.

Theo đó, các cá thể động vật được thả tại 4 vị trí thuộc phạm vi quản lý của Vườn quốc gia Hoàng Liên, đảm bảo phù hợp với điều kiện sinh cảnh của từng loài.

Cụ thể, chim họa mi và khướu bạc má được thả tại tiểu khu 193B, lô 50A, khoảnh 1 - khu vực có hệ sinh thái rừng phù hợp cho các loài chim sinh sống và phát triển.

Loài cu li nhỏ được tái thả tại tiểu khu 193B, lô 10A, khoảnh 4, nơi có điều kiện rừng tự nhiên thích hợp.

Đối với trăn đất và rắn hổ mang chúa, lực lượng chức năng lựa chọn khu vực tiểu khu 193B, lô 10A, khoảnh 4 để tái thả nhằm đảm bảo môi trường sống an toàn, phù hợp với tập tính sinh trưởng của các loài bò sát quý hiếm này.

Lực lượng chức năng thả cá thể chim, cu li nhỏ sau cứu hộ trở về môi trường rừng tự nhiên tại Vườn quốc gia Hoàng Liên. Ảnh: Phan Ngọc.

Theo đại diện Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, việc tái thả các cá thể động vật hoang dã về tự nhiên không chỉ góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái động, thực vật tại Vườn quốc gia Hoàng Liên mà còn có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Hoạt động này đồng thời góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng và các loài động vật hoang dã; kêu gọi người dân chung tay ngăn chặn các hành vi săn bắt, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt, giết mổ trái phép động vật hoang dã, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học.