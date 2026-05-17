Bỏ phố về quê trồng cây như ‘cỏ dại’, chàng nông dân 8X đút túi cả tỷ đồng mỗi năm

Nông thôn luôn là nơi lý tưởng để mở rộng hoạt động trồng trọt. Đây là mô hình tạo ra sự giàu có từ nông nghiệp, mang lại hiệu suất cao cho người nông dân. Gần đây, vấn đề sức khỏe ngày càng được chú trọng hơn. Do đó, nhu cầu về thực phẩm sạch, đặc biệt là rau củ quả, đang tăng lên. Thị trường cung cấp rau củ quả sạch hiện vẫn còn hạn chế. Vì vậy, nếu bạn có những điều kiện thuận lợi như không gian rộng lớn, đất đai màu mỡ… để trồng rau củ quả, thì rõ ràng bạn hoàn toàn có thể chọn mô hình này để tạo ra sự giàu có.

Nhận biết được xu hướng thị trường, trong thời gian qua, nhiều nhà nông đã phát triển kinh tế tại quê nhà nhờ áp dụng kỹ thuật vào việc trồng trọt. Có những nông dân đã thu được doanh thu hàng tỷ từ mô hình này, dưới đây là một ví dụ điển hình.

Anh Trần Văn Quân, sinh năm 1984 tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, là một trong những nông dân đã sáng tạo áp dụng kỹ thuật vào việc trồng cây, từ đó tạo ra một nguồn thu nhập khá lớn.

Anh Trần Văn Quân đã áp dụng kỹ thuật vào việc trồng cây, từ đó tạo ra nguồn thu nhập lớn

Anh Quân tiết lộ rằng anh đã bắt đầu trồng rau nhót khoảng 6 năm trước. Cụ thể, vào năm 2018, anh Quân đã quyết định trở về quê hương từ miền Nam để khởi nghiệp. Anh nhận ra rằng loại rau nhót, một loại cây trông giống như cỏ dại, thường mọc ở các đầm tôm và các vùng đất nhiễm mặn, lại được người dân hái và bán ở chợ với giá cao. Nhận thấy tiềm năng của loại rau này, anh đã nghiên cứu và quyết định thuê 1 ha đất nhiễm mặn để trồng rau nhót. Ban đầu, anh đã đầu tư vào việc khoan giếng và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, thuê máy móc và công nhân để chế biến đất thành từng luống để trồng rau.

Ban đầu, do thiếu kỹ thuật trồng và chăm sóc, cây của anh phát triển chậm và héo rũ, buộc anh phải nhổ bỏ. Tuy nhiên, với quyết tâm khởi nghiệp, anh đã vừa trồng cây vừa học hỏi.

Khi mới gieo hạt ở cánh đồng này, anh đã nhân giống ra các cánh đồng khác. Sau một thời gian ngắn, anh đã tự chủ được nguồn giống. Anh đã thành công ban đầu với cây giống, nhưng khi thu hoạch rau, anh gặp khó khăn ở khâu tiêu thụ. Do thiếu kinh nghiệm trong việc thu hoạch và bảo quản, rau thường bị hư hỏng, khách hàng không nhận và anh phải bỏ đi, dẫn đến thua lỗ nhiều.

Dù thất bại như vậy, anh Quân không từ bỏ ước mơ làm giàu của mình: "Trong giai đoạn đầu, rất khó khăn và vất vả, nếu không có ý chí và nghị lực, thì sẽ không thể đạt được như ngày hôm nay. Tôi phải bỏ ra công sức và thời gian để tự tìm hiểu, nghiên cứu và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình nhân giống, chăm sóc cây để cho rau phát triển và sản phẩm đạt chất lượng. Đó là một quá trình kéo dài hàng năm trời mà tôi mới có thể thực hiện được", anh Quân chia sẻ.

Với quyết tâm không ngừng hiện nay rau nhót Xứ Nghệ đã được phân phối rộng rãi tại nhiều tỉnh thành trên cả nước

Nhờ sự quyết tâm và dám thử thách, anh nông dân này đã không ngừng nghiên cứu và tìm tòi trong việc chăm sóc, thu hoạch và bảo quản rau nhót. Một điểm đáng nhớ là vào năm 2021, anh Quân cùng với 6 đồng nghiệp đã thành lập Hợp tác xã rau Nhót xứ Nghệ, với anh đảm nhận vị trí giám đốc, và đã quảng bá sản phẩm rộng rãi đến người tiêu dùng. Kết quả là, hiện nay rau nhót Xứ Nghệ đã được phân phối rộng rãi tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Để có rau nhót để bán hàng ngày, anh Quân đã trồng rau theo từng lứa, thu hoạch và đóng gói, mỗi tháng xuất bán từ 5-6 tấn rau nhót. Trong đó, có các loại như: bán xô với giá từ 10-15 nghìn đồng/kg, loại rau đã được làm sạch cung cấp cho các nhà hàng ở các thành phố lớn với giá từ 20-30 nghìn đồng/kg. Rau nhót mỗi năm cho thu hoạch từ 9-10 tháng, mang lại doanh thu gần 1 tỷ đồng/năm.

Trang trại rau của anh Quân không chỉ tạo ra công việc cho 6 người lao động mà còn tăng lên gần 20 người trong thời gian cao điểm như chuẩn bị đất và trồng rau mới. Rau nhót, từ một món ăn quê mùa, giờ đã trở thành một đặc sản được phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn và khu du lịch nổi tiếng.

Trần Văn Quân, với mô hình khởi nghiệp thông qua việc trồng rau nhót, đã đạt được vị trí hàng đầu trong cuộc thi tìm kiếm tài năng ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2021.

Anh Quân có kế hoạch phát triển kinh tế hơn nữa trong tương lai bằng cách mở rộng diện tích trồng rau nhót

Anh Quân có kế hoạch phát triển kinh tế hơn nữa trong tương lai bằng cách mở rộng diện tích trồng rau nhót, xây dựng thương hiệu rau nhót xứ Nghệ để trở thành sản phẩm đạt tiêu chuẩn Ocop. Điều này sẽ giúp anh đưa sản phẩm rau của mình đến với các thị trường lớn ở các thành phố, vào hệ thống siêu thị, cửa hàng rau sạch và đến tay người tiêu dùng trên toàn quốc.

Anh Trần Văn Quân đã tiết lộ kế hoạch làm giàu trong tương lai, bao gồm việc thuê thêm đất nhiễm mặn không được sử dụng, mở rộng diện tích trồng rau nhót và các loại cây chịu mặn khác như: Rau sam biển, sam đất, măng tây biển... tại các vùng ven biển. Anh cùng với đội ngũ của mình sẽ hợp tác với cộng đồng địa phương để chuyển giao kỹ thuật, trồng và đảm bảo mua lại sản phẩm, với mục tiêu "xanh" hóa đất nhiễm mặn, tạo ra nguồn thu nhập và cải thiện môi trường cho người dân địa phương.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, rau nhót là loại cây chịu mặn (halophyte), chứa nhiều khoáng chất và vi chất tốt cho sức khỏe con người. Hơn nữa, đây là loại cây có thể chịu đựng được sự thay đổi của khí hậu. Do đó, không chỉ giúp phát triển kinh tế, rau nhót cũng giúp người dân thích nghi với biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở những vùng bị ảnh hưởng bởi mặn hóa đất canh tác. Mô hình trồng rau nhót trên đất nhiễm mặn, với năng suất và hiệu quả kinh tế mà nó mang lại, đang được coi là một trong những giải pháp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích nghi với biến đổi khí hậu.