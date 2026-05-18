Khởi động “bộ đôi” dự án xanh trên lòng hồ thủy điện Sơn La

Sơn La thu hút đầu tư với nhiều dự án

Ngày 18/5, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất phao nổi BP Sơn La và Công ty Cổ phần Năng lượng BP Sơn La tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất phao, sản phẩm nhựa.

Đồng thời động thổ Dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Tham dự buổi lễ có: Ông Hoàng Văn Nghiệm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; ông Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Đình Việt - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La...

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Nhà máy sản xuất phao và sản phẩm nhựa và động thổ Dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc.

Dự án Nhà máy sản xuất phao và sản phẩm nhựa được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 1/5/2026.

Dự án triển khai tại bản Phiêng Lời, xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La, trên diện tích hơn 3.833m², tổng mức đầu tư 317 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục chính như nhà xưởng sản xuất, nhà quản lý vận hành, trạm điện, hạ tầng phòng cháy, chữa cháy, đường nội bộ và sân bãi. Theo kế hoạch, dự án được xây dựng từ quý II đến quý IV/2026, với công suất thiết kế 758 nghìn sản phẩm/năm.

Dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 17/4/2026. Dự án có công suất lắp đặt 800 MW, tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng, triển khai trên diện tích khoảng 1.139,5 ha mặt nước và 60,5 ha mặt đất tại xã Mường La và xã Chiềng Lao.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hoài.

Các hạng mục chính gồm hệ phao nổi tích hợp tấm pin năng lượng mặt trời, dây cáp điện đấu nối trên lòng hồ thủy điện Sơn La, nhà quản lý vận hành, trạm biến áp 500kV và khoảng 10km đường dây 500kV đấu nối.

Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.250GWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La, phát triển nguồn năng lượng sạch, thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai xây dựng từ quý I/2027 và hoàn thành theo 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn 200MW. Trong đó, giai đoạn I dự kiến vận hành thương mại năm 2027; giai đoạn II năm 2028; giai đoạn III vào quý II/2029; giai đoạn IV vào quý IV/2029.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định, việc khởi công và động thổ hai dự án có ý nghĩa quan trọng trong cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp, năng lượng tái tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước lòng hồ thủy điện Sơn La; đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tăng nguồn thu cho địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ, đúng quy định pháp luật; chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, an toàn trong thi công và hài hòa lợi ích với người dân khu vực dự án.

Một số hình ảnh tại lễ khởi công