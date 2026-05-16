Công an xã Bảo Thắng: Quyết liệt đấu tranh, giữ vững địa bàn "sạch" về ma túy

Xây thế trận an ninh từ lòng dân

Trong dòng chảy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xã Bảo Thắng hôm nay đang đổi thay từng ngày. Hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, cùng với đó là những yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là hoạt động của tội phạm ma túy lợi dụng các tuyến giao thông, địa bàn giáp ranh để trung chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước thực tế đó, Công an xã Bảo Thắng xác định rõ, muốn giữ vững bình yên địa bàn thì phải chủ động ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa, không để phát sinh các điểm phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Lực lượng Công an xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Lực lượng Công an xã Bảo Thắng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy tới người dân trên địa bàn. Ảnh: Thanh Nga.

Lấy người dân làm trung tâm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã Bảo Thắng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức linh hoạt, sát thực tế. Nội dung tuyên truyền không còn khô cứng, nặng lý thuyết mà tập trung trực diện vào tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng phạm tội để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao cảnh giác.

Từ các buổi sinh hoạt thôn, hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến những cuộc gặp gỡ trực tiếp tại từng hộ dân, cán bộ Công an xã kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, quản lý con em và kịp thời cung cấp thông tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh.

Song song với đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được củng cố, nhân rộng. Các mô hình tự quản về an ninh trật tự hoạt động ngày càng hiệu quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phát huy tốt vai trò nòng cốt trong nắm tình hình địa bàn, phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chính sự gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng Công an với nhân dân đã tạo nên “lá chắn” an ninh vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa.

Kiên quyết trấn áp tội phạm ma túy từ cơ sở

Không chỉ làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, Công an xã Bảo Thắng còn phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh trực diện với tội phạm ma túy. Với phương châm “không có vùng cấm”, lực lượng Công an xã đã chủ động bám địa bàn, quản lý chặt các đối tượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Công an xã Bảo Thắng phối hợp lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đấu tranh, triệt xóa tụ điểm ma túy. Ảnh: Công an xã Bảo Thắng.

Điển hình ngày 23/4/2026, từ công tác nắm tình hình và nguồn tin của quần chúng nhân dân, Công an xã Bảo Thắng đã phối hợp với các tổ công tác của Công an tỉnh Lào Cai đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, đấu tranh với các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Vũ Viết Cường (SN 1961, trú tại thôn Tà Hà, xã Bảo Thắng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng để thu giữ, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Cùng ngày, một mũi công tác khác tiếp tục phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Thu (SN 1964, trú tại thôn số 2, xã Bảo Thắng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Việc liên tiếp đấu tranh, bắt giữ các đối tượng trong cùng một ngày cho thấy tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an cơ sở.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an xã Bảo Thắng quyết tâm giữ vững bình yên địa bàn, không để hình thành các điểm nóng về ma túy. Ảnh: Công an xã Bảo Thắng.

Thượng tá Lường Quyết Tâm, Trưởng Công an xã Bảo Thắng, cho biết, tội phạm ma túy hiện nay hoạt động ngày càng tinh vi, thường lợi dụng địa bàn giáp ranh, khu vực đồi núi để che giấu hành vi phạm tội. Trước tình hình đó, Công an xã đã phân công cán bộ trực tiếp bám địa bàn, tăng cường nắm tình hình, quản lý đối tượng và kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm bán lẻ ma túy.

Những kết quả đạt được thời gian qua là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác vận động quần chúng với các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu. Đó cũng là nền tảng để Công an xã Bảo Thắng tiếp tục giữ vững ổn định an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân ngay từ cơ sở.