Nông thôn Tây Bắc: Bảo Thắng trao Huy hiệu Đảng cho 19 đảng viên lão thành dịp 19/5

Dự buổi lễ có: Bà Lý Thị Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Nguyễn Trung Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Ban Thường vụ Đảng ủy và đông đảo đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Bảo Thắng có 19 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với một số đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã linh hoạt tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại gia đình nhằm kịp thời động viên, tri ân các đồng chí.

Bà Lý Thị Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thắng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành của Đảng bộ xã Bảo Thắng dịp 19/5. Ảnh: Thanh Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lý Thị Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thắng, bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thắng, nhấn mạnh: "Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình các đảng viên mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ xã Bảo Thắng. Các đảng viên lão thành luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần cống hiến để thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Tôi mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị địa phương ngày càng vững mạnh".

Các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5 tại buổi lễ do Đảng ủy xã Bảo Thắng tổ chức. Ảnh: Thanh Nga.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, ông Trịnh Ngọc Kim, Chi bộ thôn số 3, bày tỏ niềm tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Kim khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, nêu cao tinh thần gương mẫu, đóng góp xây dựng quê hương Bảo Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng của cấp ủy, chính quyền đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.