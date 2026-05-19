Nông thôn Tây Bắc: Bảo Thắng đẩy mạnh lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy tại cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước
19/05/2026 14:59 GMT +7
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Đội chữa cháy & CNCH khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với UBND xã Bảo Thắng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước.
Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về công tác phòng cháy chữa cháy; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở trong việc ứng dụng công nghệ vào công tác bảo đảm an toàn cháy nổ.
Tại hội nghị, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã trực tiếp hướng dẫn, phân tích rõ vai trò, ý nghĩa của hệ thống truyền tin báo cháy trong công tác phòng ngừa và xử lý sự cố cháy nổ. Đây được xem là giải pháp công nghệ hiện đại, giúp tự động phát hiện và truyền tín hiệu cảnh báo cháy từ cơ sở về trung tâm thông tin chỉ huy của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong thời gian nhanh nhất.
Việc triển khai hệ thống truyền tin báo cháy có ý nghĩa quan trọng trong việc rút ngắn thời gian xử lý các vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh. Qua đó, lực lượng chức năng có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Bên cạnh nội dung hướng dẫn kỹ thuật, hội nghị cũng phổ biến cụ thể lộ trình thực hiện theo Công văn số 3409/UBND-NC ngày 4/5/2026 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy trên địa bàn tỉnh. Các nội dung được truyền đạt tập trung vào trách nhiệm của chủ cơ sở, yêu cầu về tiến độ thực hiện cũng như các quy định liên quan trong công tác quản lý nhà nước về PCCC.
Thông qua việc tuyên truyền, giải thích rõ lợi ích của hệ thống truyền tin báo cháy và trách nhiệm pháp lý của các cơ sở, hội nghị đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ phía các đại biểu và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Đại diện nhiều cơ sở cho biết, việc lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy không chỉ giúp nâng cao mức độ an toàn cho cơ sở mà còn góp phần bảo vệ tính mạng người lao động, hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là giải pháp cần thiết trong bối cảnh nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất và kinh doanh vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.
Tại hội nghị, các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn đã được hướng dẫn cụ thể quy trình triển khai và chủ động ký cam kết thực hiện lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy theo đúng lộ trình của UBND tỉnh Lào Cai.
Việc ký cam kết không chỉ thể hiện tinh thần nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, mà còn cho thấy sự chủ động của các cơ sở trong công tác phòng ngừa, ứng phó với các tình huống cháy nổ có thể xảy ra.
Thông qua hoạt động này, xã Bảo Thắng tiếp tục củng cố mạng lưới an toàn PCCC theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng cường khả năng kết nối giữa cơ sở với lực lượng chức năng. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, doanh nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
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