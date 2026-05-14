Nông thôn Tây Bắc: Cựu chiến binh xã hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Thôn Giao Bình được thành lập từ năm 1967, hiện có 260 hộ với 920 nhân khẩu, sinh sống đan xen bởi 7 dân tộc anh em. Những năm qua, đời sống kinh tế - xã hội của người dân có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Tuy nhiên, với vị trí địa lý nằm trên các tuyến giao thông quan trọng như cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Quốc lộ 4E, Tỉnh lộ 151 và tuyến đường sắt, địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là nguy cơ liên quan đến tệ nạn ma túy.

Hiện nay, trên địa bàn thôn có 1 trường hợp đang chấp hành án phạt tù, 2 người điều trị Methadone và 4 người thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, quản lý, giúp đỡ để những người từng lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời, tránh tái phạm.

Trước yêu cầu đó, mô hình điểm "Giáo dục, giúp đỡ đối tượng quản lý sau cai nghiện chất ma túy tái hòa nhập cộng đồng" tại thôn Giao Bình được thành lập với kỳ vọng trở thành điểm tựa nhân văn, góp phần giảm thiểu nguy cơ tái nghiện và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Toàn cảnh buổi ra mắt mô hình “Giáo dục, giúp đỡ đối tượng quản lý sau cai nghiện chất ma túy tái hòa nhập cộng đồng” tại thôn Giao Bình, xã Gia Phú. Ảnh: Linh Nga.

Mô hình gồm 9 thành viên, do ông Hứa Văn Khoa – Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Giao Bình làm trưởng mô hình. Lực lượng nòng cốt là hội viên Hội Cựu chiến binh, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng công an xã.

Với uy tín, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, các thành viên sẽ trực tiếp triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại khu dân cư; thường xuyên gặp gỡ, động viên, nắm bắt tình hình sinh hoạt của người sau cai nghiện để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn; đồng thời tư vấn, giới thiệu việc làm, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm và tái hòa nhập cộng đồng.

Hội Cựu chiến binh xã Gia Phú (tỉnh Lào Cai) ra mắt mô hình “Giáo dục, giúp đỡ đối tượng quản lý sau cai nghiện chất ma túy tái hòa nhập cộng đồng”. Ảnh: Linh Nga.

Việc triển khai mô hình không chỉ dừng lại ở công tác quản lý đối tượng, mà quan trọng hơn là tạo dựng môi trường xã hội lành mạnh, nhân văn, nơi những người từng lầm lỡ được trao cơ hội sửa sai và làm lại cuộc đời. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng, chống tệ nạn xã hội.

Mô hình cũng được kỳ vọng sẽ trở thành “lá chắn” cộng đồng, trong đó mỗi gia đình là một điểm tựa giáo dục, mỗi khu dân cư là một môi trường hỗ trợ tích cực, cùng chung tay xây dựng xã hội an toàn, ổn định.

Đây là bước đi cụ thể, thiết thực trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Gia Phú trở thành xã không ma túy vào năm 2026, đồng thời khẳng định vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.