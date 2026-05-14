Robusta tăng vọt, tồn kho sụt giảm, sản lượng cà phê bị đe dọa

Giá cà phê hôm nay 14/5

Ngày 14/5, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London đảo chiều tăng mạnh 2,24% (78 USD/tấn) so với ngày hôm trước, lên mức 3.560 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 2,29% (77 USD/tấn), đạt 3.440 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng với biê độ nhẹ hơn, chỉ tăng 0,21% (0,6 US cent/pound), đạt 280,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 0,22% (0,6 US cent/pound), đạt 273,4 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.300 – 88.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 88.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 88.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 87.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 88.200 đồng/kg.

Thị trường cà phê đã nhận được lực hỗ trợ trong suốt phiên giao dịch nhờ đà tăng của đồng USD. Bên cạnh đó, lượng tồn kho cà phê trên sàn giảm cũng góp phần hỗ trợ thị trường, có lo ngại rằng hiện tượng thời tiết El Nino có thể làm suy giảm sản lượng cà phê toàn cầu.

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn nguồn Logos Press cho biết, Brazil và Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng sản xuất cà phê thế giới với khoảng cách khá lớn so với các nước khác. Ở các hạng mục khác nhau, Brazil đứng đầu với cà phê arabica thì Việt Nam nổi tiếng với Robusta.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) và các nền tảng phân tích Colipse Coffee và StatRanker, sản lượng cà phê của Brazil năm 2025 đạt khoảng 63 triệu bao (loại 60kg). Xuất khẩu cà phê của Brazil tiếp tục giữ vị trí lớn nhất thế giới. Hiện nay, Brazil cung cấp khoảng 1/3 sản lượng cà phê thế giới, với kế hoạch xuất khẩu hơn 40 triệu bao ra thị trường toàn cầu trong năm 2026, khẳng định vai trò chủ chốt của ngành công nghiệp cà phê toàn cầu.

Trong bảng xếp hạng các quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới năm 2025, Việt Nam, đứng thứ hai với sản lượng cà phê ước tính 27,9 triệu bao, với chủ yếu là cà phê robusta. Loại hạt này có hàm lượng caffeine cao hơn và thường được sử dụng trong sản xuất cà phê hòa tan. Trong bối cảnh giá cà phê arabica tăng cao, nhu cầu toàn cầu đối với cà phê robusta tiếp tục tăng.

Vị trí thứ ba thuộc về Colombia với sản lượng 13,8 triệu bao, tiếp theo là Indonesia và Ethiopia với sản lượng lần lượt là 12,45 triệu bao và 11,56 triệu bao. Tại châu Phi, Uganda đang dần chiếm lĩnh thị trường, với sản lượng dự kiến đạt gần 6,9 triệu bao, theo ước tính của USDA.

Báo cáo cũng cho thấy, tiêu thụ cà phê toàn cầu vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định bất chấp rủi ro về nguồn cung. USDA dự báo nhu cầu sẽ tiếp tục tăng ở châu Á và các thị trường mới nổi, trong khi châu Âu và Bắc Mỹ vẫn là những thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới.

Nhìn chung, tình hình cho thấy, thị trường cà phê toàn cầu vẫn phụ thuộc vào sản lượng hạn chế của các quốc gia sản xuất – và những rủi ro khí hậu ngày càng nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. Cà phê không chỉ là một loại thức uống quen thuộc mà còn là một trong những nông sản có giá trị kinh tế và văn hóa lớn.