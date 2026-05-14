Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục thu mua hồ tiêu ở mức giá cao nhất

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (14/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 141.500–144.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 144.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 141.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 141.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 143.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 141.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (14/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.042 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.234 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Nông dân trồng tiêu giảm bán hàng ra thị trường cùng nhu cầu mua liên tục từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc đã hỗ trợ giá tăng. Người mua ngày càng chuyển sang các chiến lược mua có kế hoạch và mua kỳ hạn, đặc biệt trong bối cảnh các thay đổi quy định sắp tới của Liên minh châu Âu.

Ảnh hưởng của thời tiết cùng việc chuyển đổi cây trồng của người nông dân, khiến sản lượng tiêu vụ 2026 của Việt Nam được dự báo giảm khoảng 15 – 20% so với vụ trước, chỉ đạt 170.000 – 180.000 tấn. Nguồn cung đang ngày càng thắt chặt dù Việt nam vẫn đóng vai trò là nguồn cung chủ đạo.

Trong khi đó, thị trường Brazil vẫn ổn định, nguồn cung đang được đưa dần ra thị trường, với nhịp bán thận trọng từ phía người sản xuất.

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp bang Espírito Santo, trong năm 2025, khoảng 15% lượng hạt tiêu xuất khẩu của Espírito Santo được xuất khẩu sang thị trường Trung Đông. Ngoài sự sụt giảm nhu cầu, các nhà xuất khẩu còn phải đối mặt với chi phí vận tải biển và bảo hiểm hàng hóa tăng cao, do tàu thuyền phải đi vòng qua các tuyến đường thay thế để tránh khu vực rủi ro.

Việt Nam tiếp tục giữ vai trò là nguồn cung chủ lực trên thị trường toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ - thị trường nhập khẩu lớn với nhu cầu ổn định. Trong bối cảnh nguồn cung nội địa tại nhiều quốc gia bị hạn chế, dư địa tăng trưởng cho xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam vẫn còn rộng mở. Để tận dụng cơ hội này, ngành cần đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn và mở rộng mô hình sản xuất bền vững. Đây sẽ là yếu tố then chốt giúp nâng cao giá trị gia tăng và củng cố vị thế trên thị trường quốc tế.

Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), nhận định ngành hạt tiêu đang đối mặt với yêu cầu khắt khe về tiêu dùng xanh và truy xuất nguồn gốc. Việc minh bạch chuỗi cung ứng được coi là chìa khóa để nâng cao uy tín nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với các doanh nghiệp nội địa hiện nay là thiếu vốn đầu tư. Đa phần các nhà xuất khẩu gia vị có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, khiến việc phát triển vùng nguyên liệu bền vững gặp nhiều khó khăn. VPSA kỳ vọng sẽ có những kênh hỗ trợ tài chính thông thoáng hơn để các doanh nghiệp có thể bao tiêu đầu ra cho nông dân và bứt phá trong tương lai.