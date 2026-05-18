Sơn La điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở
18/05/2026 21:49 GMT +7
Chiều ngày 18/5, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.
Công tác cán bộ tại tỉnh Sơn La
Dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; cùng các ông: Hà Trung Chiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương liên quan.
Tại Hội nghị, đã công bố Quyết định 1172/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận ông Đỗ Văn Trụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chiềng Cơi; nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Trưởng phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành pháp luật, Sở Tư pháp giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 20/5/2026.
Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Vinh, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 20/5/2026.
Quyết định 1164/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận bà Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tô Hiệu, nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 20/5/2026
Quyết định 1188/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động ông Dương Gia Định, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động bà Trịnh Thị Việt Hà, Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Xây dựng và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; nhận công tác tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch tỉnh, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2026.
Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm và tiếp nhận. Đồng thời, đề nghị các đồng chí nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; chủ động nghiên cứu sâu chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được phân công; cùng tập thể lãnh đạo cơ quan đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển xanh, nhanh và bền vững của tỉnh trong thời gian tới.
Một số hình ảnh tại lễ Công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về công tác cán bộ
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