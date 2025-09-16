Tuyên Quang miễn phí 100% vé tham quan hồ thủy điện Nho Quế 1 - hẻm Tu Sản cho người cao tuổi

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Phú Xuyên - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1, xác nhận, ngày 15/9, Công ty vừa ra thông báo về việc miễn phí 100% giá vé tham quan hồ thủy điện Nho Quế 1 - hẻm Tu Sản đối với người cao tuổi vào ngày 1/10/2025.

Được biết, đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của thế hệ đi trước.

Hẻm Tu Sản, nằm trên dòng sông Nho Quế xanh biếc, được mệnh danh là "đệ nhất hùng quan" của Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Văn Hoàng.

Theo nội dung thông báo, chính sách được áp dụng cho tất cả các cá nhân từ đủ 65 tuổi trở lên trên toàn quốc khi đến tham quan. Để được hưởng ưu đãi, du khách cao tuổi chỉ cần xuất trình Căn cước công dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp lệ khác tại quầy bán vé.

"Chính sách này thể hiện tinh thần nhân văn, tôn vinh những đóng góp của người cao tuổi, thể hiện lòng biết ơn, quan tâm, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong xã hội. Đồng thời, chúng tôi mong muốn góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch thân thiện, nghĩa tình của người dân địa phương đến với du khách trong và ngoài nước", Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 nói.

Hẻm Tu Sản, nằm trên dòng sông Nho Quế xanh biếc, được mệnh danh là "đệ nhất hùng quan" của Cao nguyên đá Đồng Văn. Với vách đá dựng đứng cao tới 800m, nơi đây đã trở thành điểm đến mơ ước của các tín đồ du lịch.

Việc miễn vé tham quan cho người cao tuổi không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tạo điều kiện để các cụ, các ông, các bà có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của non sông đất nước.

Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan, công ty du lịch, lữ hành sẽ phối hợp, thông tin rộng rãi để chính sách được triển khai hiệu quả, đúng đối tượng và mang lại giá trị thiết thực nhất.

Đây là một hành động đẹp, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần khẳng định truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc và xây dựng hình ảnh du lịch Tuyên Quang ngày càng hấp dẫn, thân thiện trong mắt du khách.