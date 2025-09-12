Nông thôn Tây Bắc: Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tăng cường phối hợp với Trường Cao đẳng Thủy sản

Đây là một bước đi chiến lược nhằm tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa "giảng đường" và "đồng ruộng", giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ cùng phát huy thế mạnh để giải quyết những bài toán cốt lõi của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Một trong những trọng tâm hàng đầu là đào tạo nghề chất lượng cao cho lao động nông thôn.

Chương trình sẽ không chỉ dừng lại ở các lớp tập huấn ngắn hạn mà còn phối hợp tuyển sinh các hệ Trung cấp, Cao đẳng, tạo ra một thế hệ nông dân mới có kiến thức, kỹ năng và tư duy kinh tế hiện đại.

Bên cạnh đó, các hoạt động bồi dưỡng, cập nhật kiến thức sản xuất tiên tiến sẽ được tổ chức thường xuyên, giúp nông dân tiếp cận và làm chủ công nghệ mới.

Hai bên cũng sẽ phối hợp xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, gắn liền với mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, chương trình hợp tác lần này cũng chú trọng vào khâu sau thu hoạch và phát triển thị trường. Cụ thể, Trường Cao đẳng Thủy sản sẽ phát huy vai trò trong việc nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Hai bên sẽ cùng chung tay hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của Tuyên Quang, hướng tới sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn như VietGAP, hữu cơ. Đây là "tấm vé thông hành" quan trọng để nông sản địa phương có thể tiếp cận các thị trường khó tính.

Đặc biệt, chương trình sẽ có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ nông dân đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Việc này không chỉ giúp mở rộng kênh tiêu thụ, giảm phụ thuộc vào thương lái mà còn góp phần quảng bá, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản Tuyên Quang trong bối cảnh hội nhập kinh tế số.

Sự hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh và Trường Cao đẳng Thủy sản được đánh giá là một hướng đi đúng đắn, kịp thời, hứa hẹn sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực cho nền nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nông dân.