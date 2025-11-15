Loại hạt được ví như “thịt không xương”, siêu bổ dưỡng, bán đầy chợ với giá cực rẻ

Hạt đậu nành được mệnh danh là "thịt không xương" bởi hàm lượng protein cao ngang ngửa với thịt động vật, lại dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn. Bên cạnh đó, hạt đậu nành còn chứa một loạt các dưỡng chất quan trọng khác như chất béo tốt, chất xơ, isoflavone, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất,… Chính vì vậy loại hạt này khi được sử dụng sẽ cực tốt cho sức khỏe

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hạt đậu nành giúp giảm cholesterol toàn phần, cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Các peptide có trong hạt đậu nành có tác dụng ức chế men chuyển angiotensin, giúp điều hòa huyết áp, phòng ngừa tăng huyết áp. Loại hạt này còn giúp cải thiện chức năng lớp lót bên trong của mạch máu, tăng cường lưu thông máu.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Isoflavone, một loại phytoestrogen có cấu trúc tương tự hormone estrogen ở nữ giới, trong hạt đậu nành giúp tăng mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh và người cao tuổi. Trong khi đó, vitamin K trong hạt đậu nành đóng vai trò quan trọng trong quá trình hấp thụ canxi, giúp xương chắc khỏe.

Lợi ích cho phái nữ

Ngoài tăng cường sức khỏe xương isoflavone trong đậu này còn giúp làm giảm các triệu chứng khó chịu thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, khô âm đạo, thay đổi tâm trạng. Một số nghiên cứu cho thấy isoflavone có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú. Hạt đậu nành còn có thể giúp điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh, tăng khả năng thụ thai.

Tốt cho đường ruột, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Hàm lượng protein và chất xơ cao trong hạt đậu nành giúp bạn cảm thấy no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Hạt đậu nành đồng thời giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo, hỗ trợ giảm mỡ thừa. Ngoài ra, chất xơ prebiotic trong hạt đậu nành còn là thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, tiêu chảy.

Tăng cường chức năng não bộ, phòng ngừa ung thư

Lecithin trong hạt đậu nành là thành phần quan trọng của tế bào não, giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng nhận thức, phòng ngừa bệnh Alzheimer. Bên cạnh đó, hạt đậu nành chứa choline, một chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển và hoạt động của não bộ.

Các hợp chất chống oxy hóa trong hạt đậu nành giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày.

Làm đẹp da và tóc

Isoflavone trong hạt đậu nành giúp tăng sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi của da, giảm nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa. Trong khi đó, vitamin E trong hạt đậu nành giúp dưỡng ẩm, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, làm mờ vết thâm nám. Cuối cùng, protein trong hạt đậu nành giúp nuôi dưỡng tóc chắc khỏe, bóng mượt, giảm gãy rụng.