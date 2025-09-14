Nông thôn Tây Bắc: Gần 1.000 vận động viên tham gia giải Marathon "Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ"

Sáng ngày 14/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã tổ chức giải chạy Marathon với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của gần 1000 vận động viên đến từ trong và ngoài tỉnh, tạo nên một ngày hội thể thao sôi động và đầy ý nghĩa.

Các vận động viên tham gia giải chạy Marathon với chủ đề "Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ". Ảnh: CTV.

Các vận động viên đã cùng nhau tranh tài ở 3 cự ly thi đấu chính, bao gồm 5 km, 10 km và 21 km, dành cho cả nam và nữ. Trên từng cung đường, không khí ganh đua quyết liệt nhưng đầy tinh thần thể thao cao thượng đã được các chân chạy thể hiện rõ nét, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lòng quyết tâm chinh phục thử thách.

Giải chạy Marathon với chủ đề "Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ" lan tỏa tinh thần thể thao, nâng cao sức khỏe. Ảnh: CTV.

Đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh, giải chạy không chỉ nhằm mục đích tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh niên và người dân, mà còn là một hoạt động thiết thực để quảng bá vẻ đẹp của mảnh đất và con người Tuyên Quang đến với bạn bè bốn phương.

Giải chạy cũng là hành động hưởng ứng và lan tỏa sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. Ảnh: CTV.

Đây cũng là hành động cụ thể nhằm hưởng ứng và lan tỏa sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ, chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống văn hoá lành mạnh cho toàn xã hội.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: CTV.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã tiến hành trao thưởng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc nhất. Tổng cộng có 6 giải Nhất, 6 giải Nhì, 6 giải Ba và 12 giải Khuyến khích đã được trao cho các cá nhân nam, nữ ở cả 3 cự ly.



Thành công của sự kiện góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà, đồng thời mở ra những cơ hội mới trong việc kết hợp thể thao với phát triển du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh một Tuyên Quang năng động, giàu lòng mến khách.