Mưa lũ gây thiệt hại trên 3.000 tỷ, Tuyên Quang đề xuất Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng khắc phục thiên tai

Nỗi đau xé lòng và những con số biết nói

Tính đến 9h30 sáng ngày 02/10/2025, thiên tai đã để lại những mất mát không gì bù đắp được về người. Hai người đã thiệt mạng gồm ông Giàng Mí Say (sinh năm 1987, xã Đồng Văn) do sạt lở đất khi đang tham gia giao thông và cháu Hoàng Bích Ngọc (sinh năm 2014, phường Hà Giang 2) bị nước cuốn trôi. Thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Sáng 2/10, lực lượng chức năng của tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở xã Lũng Cú. Ảnh: Sơn Hà.

Đặc biệt, một vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra vào 6h30 ngày 30/9 tại thôn Ma Lầu A, xã Lũng Cú đã vùi lấp cả một gia đình, khiến 1 người chết là bà Hầu Thị Dính (sinh năm 1980) và 3 người mất tích.

Các nạn nhân đang mất tích gồm ông Vàng Chá Sò (sinh năm 1982) và hai cháu nhỏ là Vàng Xuân Hoa (sinh năm 2023) và Vàng Minh Hải (sinh năm 2024). Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân.

Mưa lũ làm ngập hàng nghìn ngôi nhà ở xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Lưu Minh Phụng.

Con số thiệt hại về người và tài sản cũng vô cùng nặng nề, ước tính trên 3.000 tỷ đồng. Mưa lũ đã ảnh hưởng đến 6.336 ngôi nhà, trong đó 23 nhà bị thiệt hại hoàn toàn trên 70%, và hơn 5.400 nhà bị ngập sâu, phải di dời khẩn cấp, cô lập...

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng

Mưa lũ cũng đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng và nền kinh tế của tỉnh: Giáo dục và y tế: 45 điểm trường và 05 cơ sở y tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nông nghiệp: Hơn 3.274 ha lúa và 2.442 ha ngô, rau màu bị ngập úng, hư hại. Hàng trăm ha cây ăn quả, cây lâm nghiệp cũng chịu chung số phận.

Mưa lũ gây thiệt hại hàng nghìn ha lúa, rau màu. Ảnh: Tuệ Linh.

Chăn nuôi và thủy sản: 142 con gia súc và 1.150 con gia cầm bị thiệt hại. Gần 240 ha ao hồ và 78 lồng bè thủy sản bị ảnh hưởng.

Giao thông: Hệ thống giao thông bị ngập, sạt lở, ách tắc xảy ra trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương. Hàng chục cây cầu bị hư hỏng, khối lượng đất đá sạt lở lên tới hơn 1,2 triệu mét khối.

Thủy lợi và Công nghiệp: 45 công trình thủy lợi, 20 công trình nước sạch, hàng chục nghìn mét kênh mương, kè bờ sông bị hư hỏng. 64 cột điện bị đổ gãy, nhiều trạm biến thế và tuyến dây bị hư hỏng...

Nỗ lực khắc phục và kiến nghị Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng

Trước tình hình cấp bách, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, thành lập 4 sở Chỉ huy cấp tỉnh và các sở chỉ huy cấp xã tại các địa bàn trọng điểm để chỉ huy ứng phó và khắc phục hậu quả theo phương châm "bốn tại chỗ".

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đến một số khu vực trọng điểm bị ảnh hưởng bởi mưa lũ để chỉ đạo và triển khai các giải pháp khắc phục. Ảnh: Văn Nghị.

Các lực lượng đang tập trung mọi nguồn lực để tìm kiếm người mất tích, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, kiểm soát giao thông và đảm bảo an toàn cho các công trình trọng yếu

Nhiệm vụ trước mắt là vô cùng nặng nề: Từ việc đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh, đến việc thống kê thiệt hại và khôi phục cơ sở hạ tầng, sản xuất.

Để kịp thời khắc phục các thiệt hại do mưa lớn, xả lũ thủy điện gây ra và hậu quả hoàn lưu cơn bão số 10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị UBND tỉnh báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ kinh phí 1.000 tỷ đồng cho tỉnh Tuyên Quang.

Khoản kinh phí này sẽ được ưu tiên để khắc phục khẩn cấp thiệt hại về nhà ở của Nhân dân, cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng thiết yếu, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... để giúp người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống và sản xuất sau thiên tai.