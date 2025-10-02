Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Tuyên Quang cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai

Cùng đi với đoàn công tác, có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác đến kiểm tra tình hình nước lũ tại cầu Chiêm Hóa. Ảnh: Văn Nghị.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Tính mạng con người là trên hết

Kiểm tra tại cầu Chiêm Hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá cao các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân khi nước lũ lên cao.

Việc hạn chế và cấm phương tiện, người lưu thông qua cầu là biện pháp cần thiết; các lực lượng chức năng cần tiếp tục ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu cần bám sát diễn biến lũ trên sông, chủ động việc di dời người, tài sản và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó với thiên tai, kiên quyết không để xảy ra tình trạng người dân đánh cá, vớt củi trong nước lũ.

Đối với 912 hộ dân bị ngập nhà, cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái hỗ trợ hộ bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lũ khiến nước sông Lô dâng cao, gây ngập lụt tại xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Minh Phụng.

Kiểm tra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chiêm Hóa, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chia sẻ những khó khăn, vất vả của thầy và trò nhà trường trong những ngày qua.

Tình trạng ngập lụt xảy ra từ ngày 30/9 đã gây thiệt hại về tài sản, nơi ở nội trú của học sinh, hư hại nhà công vụ, nhà đa năng của nhà trường. Toàn bộ 475 học sinh nội trú đã được nhà trường đưa đến nơi an toàn.

Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả ngay khi nước rút để học sinh sớm được trở lại trường ổn định học tập và chăm sóc các em thật tốt cả về thể chất và tinh thần.

Tặng quà nhà trường và đại diện khu dân cư có người bị thiệt hại do mưa lũ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác phòng, chống thiên tai với tinh thần tính mạng con người là trên hết, trước hết; chủ động phương án bảo vệ tài sản, cơ sở hạ tầng, sớm ổn định cuộc sống ngay khi nước rút.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về công tác phòng, chống mưa, lũ, ngập úng. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang.

Chiều tối 1/10, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về công tác phòng, chống mưa, lũ, ngập úng do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ ngày 28 đến 30/9 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to đến rất to, phổ biến từ 150 - 200mm, có nơi trên 220mm, gây ra ngập úng, sạt lở nghiêm trọng.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh ghi nhận nhiều thiệt hại lớn về người, tài sản và hạ tầng. Tính đến 14 giờ ngày 1/10, toàn tỉnh có 4 người mất tích và 2 người chết do sạt lở đất, đuối nước; 4.428 nhà bị ngập nước, tốc mái, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp.

Các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, xã Chiêm Hóa, xã Xuân Vân bị cô lập, cần được hỗ trợ để di chuyển khẩn cấp về nơi an toàn.

Nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa của người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bị ngập úng do mưa lũ, nước sông dân cao. Ảnh: A Phớn.

Hệ thống hạ tầng giao thông bị chia cắt cục bộ, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu và sạt lở với khối lượng đất đá lên tới hàng chục nghìn mét khối. Ngành Giáo dục ghi nhận 22 điểm trường bị ảnh hưởng; ngành Y tế có 3 phòng khám đa khoa bị tốc mái; 5 nhà văn hóa, nhiều công trình thủy lợi, nước sạch, cột điện, kênh mương bị hư hỏng.

Thiệt hại về nông nghiệp cũng rất lớn: gần 1.500 ha lúa, hơn 900 ha ngô, rau màu, cây trồng khác bị ngập úng; hàng chục chuồng trại gia súc, gia cầm bị hư hỏng, hàng trăm lồng bè nuôi thủy sản bị cuốn trôi…

Ngay sau khi có dự báo về diễn biến phức tạp của bão, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tỉnh đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra khi xả lũ hồ thuỷ điện. Yêu cầu các xã, phường, thị trấn báo cáo kịp thời để UBND tỉnh nắm bắt, điều hành.

Phường Hà Giang 1, 2 là những địa phương của tỉnh Tuyên Quang chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt mưa lũ. Ảnh: A Phớn.

Đối với trường hợp thiệt hại về người, UBND xã Lũng Cú khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm người mất tích. Ngành Giáo dục đã linh hoạt cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Ngành Điện lực thực hiện phương án ngắt điện theo mức độ ngập lụt, nước dâng, tránh xảy ra sự cố, bảo vệ hệ thống lưới điện. Các đơn vị quản lý giao thông bố trí lực lượng, phương tiện túc trực tại những điểm xung yếu, sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố ách tắc, sạt lở, bảo đảm đời sống người dân vùng bị cô lập; đồng thời, huy động lực lượng cứu hộ tiếp cận nhanh các khu vực sạt lở, tốc mái, ngập sâu.

Hiện nay, tỉnh đã huy động gần 13.500 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và nhân dân tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác cứu trợ khẩn cấp đang được triển khai khẩn trương, nhiều đoàn hàng cứu trợ đã được chuyển đến vùng bị cô lập, giúp nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu.

Tỉnh kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành quan tâm hỗ trợ tỉnh về nhân lực, phương tiện tàu, thuyền để tiếp cận các địa bàn bị cô lập, giúp người dân sơ tán, cấp cứu người bị bệnh (nếu có), đặc biệt là cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân; hỗ trợ hệ thống thông tin liên lạc; có sự điều tiết hợp lý về hoạt động xả lũ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chia sẻ sâu sắc với những mất mát về người và tài sản mà nhân dân Tuyên Quang đang phải gánh chịu. Đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn tỉnh trong công tác ứng phó thiên tai thời gian qua.

Khu vực xảy ra sạt lở đất gây lũ quét tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang khiến 4 người trong một gia đình mất tích. Ảnh: A Li.

"Trước tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, Tuyên Quang cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu.

Cần huy động tối đa lực lượng theo phương châm ‘4 tại chỗ’, tập trung tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn những người còn mất tích, di dời khẩn cấp dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ tài sản cho người dân". Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, công an, biên phòng tiếp tục bám sát cơ sở, rà soát, xác định các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời di dời người dân.

Các ngành chức năng khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc, khắc phục sạt lở tại các tuyến đường giao thông, điện, nước; bảo đảm lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân vùng bị cô lập, không để người dân nào thiếu đói, thiếu ấm.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành liên quan sớm có giải pháp khắc phục bền vững các công trình thủy lợi, hồ đập, đường giao thông bị ảnh hưởng; có phương án nước rút đến đâu tiến hành vệ sinh môi trường đến đó; thống kê đầy đủ các thiệt hại, đề xuất Trung ương hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Về lâu dài, tỉnh cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng phương án ứng phó thiên tai sát với thực tế, gắn với nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cơ sở.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tập trung cao độ ứng phó với mưa lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định: Tỉnh Tuyên Quang sẽ huy động tối đa nhân lực, vật lực, phương tiện để tập trung ứng cứu, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đồng thời, cùng với sự nỗ lực của địa phương, tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về nguồn lực, phương tiện, nhất là trong khôi phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, y tế… để sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, giúp nhân dân vượt qua khó khăn.