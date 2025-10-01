Tuyên Quang: Đề xuất dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên 2025, dồn toàn lực khắc phục hậu quả bão lũ

Ngày 1/10, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa có văn bản số 880/SVHTTDL-QLVHGĐ gửi UBND tỉnh, đề xuất dừng tổ chức Chương trình Đêm hội Thành Tuyên năm 2025 với chủ đề “Lung linh sắc màu Đêm hội Thành Tuyên”.

Theo kế hoạch, đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Thành Tuyên, dự kiến sẽ được tổng duyệt vào tối 2/10 và chính thức diễn ra vào 20h00 ngày 4/10 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân.

Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang đề xuất UBND tỉnh Tuyên Quang dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên 2025 để tập trung khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Sở VHTTDL Tuyên Quang.

Mọi công tác chuẩn bị từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến dàn dựng chương trình nghệ thuật đã được triển khai tích cực và gần như hoàn tất.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, hoàn lưu bão số 10 đã gây ra mưa lớn trên diện rộng, dẫn đến tình hình lũ lụt, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại Tuyên Quang và nhiều tỉnh thành khác như Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Văn bản của Sở VHTTDL nêu rõ, riêng tại Tuyên Quang, thiên tai đã gây ra những hậu quả nặng nề: một hộ dân bị vùi lấp hoàn toàn nhà cửa, khiến 4 người trong một gia đình bị mất tích. Nhiều địa phương trong tỉnh đang bị ngập úng sâu, tài sản, hoa màu của người dân bị thiệt hại nặng nề, đời sống sinh hoạt bị đảo lộn.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Trước tình hình cấp bách đó, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang phải "gồng mình", tập trung cao độ cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ. Nhiều trường học đã phải cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn.

Việc tiếp tục triển khai các nội dung, nhiệm vụ tổ chức Chương trình Đêm hội Thành Tuyên năm 2025 gặp nhiều khó khăn, như: Địa điểm Quảng trường Nguyễn Tất Thành đang có nguy cơ cao bị ngập nước; công tác thi công sân khấu không đảm bảo tiến độ do trời mưa, nguồn nhân lực phục vụ Chương trình như: cán bộ, diễn viên, kỹ thuật viên, học sinh... không đảm bảo do phải tập trung phòng, chống lũ lụt...

Đặc biệt, trong thời gian tới, sau khi nước rút cán bộ, nhân dân trong tỉnh cần thời gian để tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống vật chất, tinh thần.

Vì vậy, sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với UBND phường Minh Xuân và các cơ quan chức năng có liên quan, Sở VHTTDL báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo dừng tổ chức Chương trình Đêm hội Thành Tuyên năm 2025.

Đề xuất của Sở VHTTDL được đưa ra nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản, đồng thời dành toàn bộ thời gian, nhân lực và vật lực để cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định lại cuộc sống.

Đề xuất này cũng thể hiện sự quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 28-CV/TU ngày 30/9/2025 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 10 gây ra.