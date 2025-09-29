Tuyên Quang: Mưa lũ gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu tại Bắc Mê

Cây cối đổi vào nhà người dân ở xã Bắc Mê (Tuyên Quang). Ảnh: UBND xã Bắc Mê.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang từ chiều ngày 28 và ngày 29/9 trên địa bàn xã Bắc Mê xảy ra mưa to kéo dài và kèm theo gió lốc đã gây ra thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân.

Cụ thể, mưa lớn kèm theo gió lốc đã làm tốc mái, cây đổ vào nhà hư hỏng 18 ngôi nhà; 20 ha ngô, lúa bị vùi lấp, gẫy đổ tại các thôn Nà Nèn, Bản Đuốc, Thum Khun, Bản Khén, Hạ Sơn I, Lũng Luông, thôn Bản Noong, thôn Hạ Sơn II.

Đồng thời, mưa kèm gió lốc đã làm tốc toàn bộ mái tôn khu bán trú, nhà kho, đổ tường rào của Trường tiểu học Yên Phong, xã Bắc Mê và Trường PTDTBT TH Lạc Nông xã Bắc Mê.

Mưa lũ làm cây ngô, lúa của người dân xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang bị gẫy, đổ. Ảnh: UBND xã Bắc Mê.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, phân công các thành viên đi kiểm tra tình hình thiệt hại tại các thôn, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ (tổ xung kích) giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Đối với các hộ bị cây đổ vào nhà Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã cùng các ban ngành, công an, quân sự đã huy động lực lượng và nhân dân thôn giúp đỡ hộ gia đình di dời và khắc phục thiệt hại, đảm bảo an toàn.

Đối với diện tích cây hoa màu bị đổ gẫy đã chỉ đạo các ngành, thôn tổ chức khắc phục những diện tích có thể khắc phục được đồng thời rà soát thống kê, tổng hợp để làm cơ sở hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại.

Đối với bếp ăn bán trú trường học bị tốc mái nhà, lực lượng dân quân tự vệ thôn và người dân xung quanh đã chủ động giúp đỡ thu dọn đồ đạc, di chuyển sinh hoạt tạm thời đến nơi ở khác để đảm bảo an toàn tính mạng.

Một số trường học trên địa bàn xã Bắc Mê bị tốc mãi nhà. Ảnh: UBND xã Bắc Mê.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến còn phức tạp, lực lượng chức năng xã Bắc Mê chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, tổng hợp, báo cáo nhanh tình hình thiệt hại trên địa bàn.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ, khi phát sinh các tình huống, thực hiện tốt các biện pháp theo kế hoạch đã xây dựng và vận dụng hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ” để xử kịp thời lý.