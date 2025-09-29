Hồng Thái - “Nàng thơ” của vùng cao Tuyên Quang

Ruộng bậc thang xã Hồng Thái mùa lúa chín, mây vờn lưng núi, vẽ nên bức tranh vàng óng giữa đại ngàn. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang.

Hồng Thái – Điểm đến hấp dẫn dành cho du khách khi đến Tuyên Quang

Được mệnh danh là “Sa Pa của Tuyên Quang”, xã Hồng Thái (huyện Na Hang cũ) nằm ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển. Nơi đây hiện lên với những dãy núi trùng điệp, mây trắng bồng bềnh, xen lẫn là ruộng bậc thang trải dài vàng óng khi mùa lúa chín.

Mùa nào, Hồng Thái cũng có nét đẹp riêng: mùa xuân là hoa lê, mận, đào bung nở; mùa hè trong lành, mát mẻ thích hợp dạo chơi, cắm trại giữa rừng nguyên sinh; mùa thu rực rỡ với sóng vàng lúa chín; mùa đông huyền ảo khi núi rừng và bản làng ẩn mình trong biển mây.

Đặt chân tới Hồng Thái, du khách dễ dàng cảm nhận sự tĩnh lặng, bình yên như một thế giới hoàn toàn khác biệt với nhịp sống ồn ã nơi đô thị.

Một trong những điểm nhấn đặc trưng của Hồng Thái là lễ hội mùa vàng, được tổ chức thường niên vào dịp lúa chín. Đây không chỉ là không gian để du khách thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, mà còn là dịp quảng bá văn hóa truyền thống của đồng bào Dao Tiền.

Farmstay Lê – điểm lưu trú nổi bật ở thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái mang đậm nét kiến trúc truyền thống và bản sắc văn hóa Dao Tiền. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang.

Tại thôn Khâu Tràng, nhiều homestay được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, giữ nguyên bản sắc văn hóa. Trong đó, Farmstay Lê là điểm lưu trú nổi bật, có thể đón khoảng 150 khách/ngày, với mức giá từ 120.000 – 150.000 đồng/người/ngày phòng nghỉ cộng đồng và 500.000 – 800.000 đồng/người/ngày đối với phòng nghỉ khép kín.

Bà Lê Thị Hà, chủ cơ sở Farmstay Lê, xã Hồng Thái chia sẻ: Chúng tôi đang tập trung nâng cấp dịch vụ, xây dựng thêm không gian check-in gắn với văn hóa Dao Tiền, để du khách có thể cảm nhận trọn vẹn đời sống của người dân địa phương.

Anh Đinh Văn Hạnh du khách đến từ tỉnh Ninh Bình bày tỏ: Tôi rất ấn tượng với hệ thống nhà ngói âm dương ở Khau Tràng được gìn giữ.

Hồng Thái hội tụ đầy đủ cảnh sắc thiên nhiên, khí hậu, văn hóa, ẩm thực độc đáo, có nét hoang sơ, giản dị vốn là sức hút riêng biệt.

Hồng Thái không chỉ hấp dẫn bởi du lịch sinh thái mà còn đang nổi lên như điểm tổ chức môn thể thao mạo hiểm.

Với địa hình đồi núi, khí hậu ổn định, thôn Khâu Tràng được đánh giá lý tưởng để tổ chức bay dù lượn. Hứa hẹn là sản phẩm du lịch mới, góp phần nâng tầm thương hiệu Hồng Thái, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội mùa vàng Hồng Thái 2025 sẽ diễn ra từ ngày 20/9 đến 12/10. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang.

Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang cho biết: Hiện xã có 16 cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch. Địa phương xác định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, đồng thời, quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng như chè Shan tuyết, mật ong rừng, rượu ngô… tạo thành chuỗi giá trị bền vững cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, xã Hồng Thái chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn phong tục, nâng cao chất lượng homestay, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng văn minh, giúp người dân có sinh kế ổn định và gắn bó lâu dài với quê hương.

Năm nay, lễ hội mùa vàng Hồng Thái 2025 sẽ diễn ra từ ngày 20/9 đến 12/10/2025. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc vào tối 3/10 tại sân thể thao thôn Khâu Tràng, với chuỗi hoạt động phong phú như: Biểu diễn nghệ thuật dân tộc, nhảy lửa, thi gặt lúa, thêu thổ cẩm, thi đấu bóng đá, bóng chuyền, Pickleball…

Đặc biệt, màn dù lượn “Bay trên biển mây” hứa hẹn mang đến trải nghiệm độc đáo, để du khách được ngắm trọn khung cảnh ruộng bậc thang vàng óng và núi rừng hùng vĩ từ trên cao.



Không gian phòng nghỉ cộng đồng tại homestay Mác Cọp mang đậm nét mộc mạc, gần gũi với đời sống người Dao Tiền. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang.

Với cảnh quan hùng vĩ, lễ hội giàu bản sắc cùng những sản phẩm du lịch mới mẻ, Hồng Thái đang dần khẳng định vị thế trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng cao Tuyên Quang.

Sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa văn hóa truyền thống và trải nghiệm hiện đại, hứa hẹn đưa Hồng Thái trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch miền núi phía Bắc.



Xã Hồng Thái (mới) của tỉnh Tuyên Quang được thành lập trên cơ sở nhập các xã Đà Vị, Hồng Thái và Sơn Phú thuộc huyện Na Hang (cũ).



Đây là một xã vùng sâu, vùng xa với địa hình đồi núi và thung lũng, nổi tiếng với cảnh quan núi non, mây trắng và ruộng bậc thang, đang được định hướng phát triển du lịch sinh thái.