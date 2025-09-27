Du lịch Tuyên Quang được gọi tên tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025: Khẳng định vị thế từ bản sắc và sự bền vững

Tuyên Quang có 2 đơn vị được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam

Theo đó, Khu nghỉ dưỡng H'Mong Village ở xã Lùng Tám được trao giải "Khách sạn Xanh tốt nhất" và Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi, Mèo Vạc nhận giải "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất".

Đây không chỉ là niềm tự hào riêng của các đơn vị nhận giải, mà còn là một sự khẳng định mạnh mẽ cho hướng đi đúng đắn mà tỉnh Tuyên Quang đang theo đuổi. Đó là phát triển du lịch theo hướng xanh, chuyên nghiệp gắn liền với bảo tồn bản sắc văn hóa và các giá trị bền vững.



Đại diện 2 khu du lịch của tỉnh Tuyên Quang đạt danh hiệu tại Lễ trao giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025. Ảnh: Sở VHTTDL Tuyên Quang.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam, được tổ chức bởi Cục Du lịch Quốc gia, từ lâu đã trở thành thước đo uy tín cho chất lượng và thương hiệu của các đơn vị trong ngành.

Việc 2 đơn vị của Tuyên Quang tỏa sáng giữa hàng trăm đề cử trên cả nước cho thấy sự công nhận ở cấp quốc gia đối với mô hình phát triển du lịch của tỉnh.

Giải thưởng "Khách sạn Xanh tốt nhất" cho H'mong Village không đơn thuần là sự ghi nhận về kiến trúc độc đáo hay dịch vụ cao cấp. Nó tôn vinh một triết lý kinh doanh sâu sắc: tôn trọng và hòa mình vào thiên nhiên.

Khu nghỉ dưỡng H'Mong Village ở xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang được trao giải "Khách sạn Xanh tốt nhất"Ảnh: H'Mong Village.

Tọa lạc giữa cao nguyên đá hùng vĩ, khu nghỉ dưỡng đã thành công trong việc sử dụng các vật liệu bản địa, thân thiện với môi trường, kiến tạo nên một không gian nghỉ dưỡng vừa sang trọng, vừa mang đậm hơi thở văn hóa của người Mông.

Đây là minh chứng cho thấy du lịch hiện đại không cần phải đánh đổi bằng bê tông hóa, mà có thể phát triển hài hòa, trở thành một phần của di sản.

Trong khi đó, giải thưởng "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất" cho Làng văn hóa Pả Vi Hạ là một câu chuyện đầy cảm hứng về việc trao quyền cho cộng đồng. Thay vì để người dân đứng ngoài lề quá trình phát triển, mô hình ở Pả Vi Hạ đã đặt họ vào vị trí trung tâm.

Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi, Mèo Vạc nhận giải "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất". Ảnh: Homstay A Sên.

Những ngôi nhà truyền thống được quy hoạch bài bản, trở thành những homestay ấm cúng, nơi du khách không chỉ đến để ở, mà còn để sống, để trải nghiệm và để thấu hiểu văn hóa Mông.

Giải thưởng này là sự vinh danh cho một mô hình giúp bảo tồn văn hóa từ gốc, tạo sinh kế bền vững cho người dân và mang đến cho du khách những giá trị chân thực nhất.

Từ những giải thưởng đến sức bật cho điểm đến

Việc H'Mong Village và Pả Vi Hạ được xướng tên tại lễ trao giải danh giá nhất của ngành du lịch không phải là thành công ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một chiến lược dài hơi, có tầm nhìn của Tuyên Quang trong việc định vị thương hiệu du lịch.

Tỉnh đã không chạy theo lối mòn phát triển đại trà, mà tập trung vào khai thác những giá trị cốt lõi, độc đáo nhất của mình: Sự kỳ vĩ của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và sự đa dạng, đặc sắc trong văn hóa của 19 dân tộc anh em.

Hai giải thưởng này sẽ là một cú hích mạnh mẽ, không chỉ nâng tầm thương hiệu cho hai đơn vị mà còn lan tỏa hình ảnh về một điểm đến Tuyên Quang hấp dẫn, an toàn và giàu bản sắc.

Nó như một lời bảo chứng về chất lượng, giúp du khách trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn Tuyên Quang trên hành trình khám phá Việt Nam.

Sự kiện này cũng là một bài học kinh nghiệm quý báu cho các địa phương khác, đặc biệt là các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc.

Thành công của ngành du lịch Tuyên Quang hôm nay sẽ là nguồn động lực, tạo ra một cuộc đua tích cực về chất lượng và sự sáng tạo, góp phần đưa du lịch của cả vùng trở thành một điểm sáng trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.

Việc 2 đơn vị của Tuyên Quang được công nhận hôm nay là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm để tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nỗ lực, đổi mới, để mỗi du khách khi đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc không chỉ trầm trồ trước thiên nhiên kỳ vĩ, mà còn say đắm bởi chiều sâu văn hóa và sự tử tế của con người nơi đây.





