Đồng chí Đỗ Văn Chiến "bày cách" để Tuyên Quang đưa nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống

Xây dựng Tuyên Quang là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao

Ngày 24/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Quân khu 2 và các tỉnh bạn. Các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; cùng 415 đại biểu tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của hơn 136.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 làm lễ chào cờ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hầu A Lềnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; là thời điểm ý Đảng hòa quyện với lòng dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, tự lực, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm sâu sắc sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2020-2025; xác định quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2025-2030 trong không gian, động lực và khí thế, quyết tâm mới.

Đại hội với chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ với giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng hành cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đây chính là tư tưởng chỉ đạo, định hướng xuyên suốt, thể hiện ý chí thống nhất, phát huy động lực và quyết tâm chính trị cao để xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

"Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”; với trọng trách trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta nguyện phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của Đại hội, định hướng cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà; thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, Tuyên Quang là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao và phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc bộ; tự cường, tự tin trong kỷ nguyên mới, phát triển phồn vinh, hạnh phúc; xứng đáng với vị thế quê hương cách mạng “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến", Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nói.

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thông tin, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang đã được những kết quả, thành tựu quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật; đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội 2 tỉnh đề ra.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết các dân tộc được phát huy. Các chủ trương, định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bài bản, hiệu quả.

Tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính được sắp xếp, đổi mới theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn. Tỉnh thực hiện sáp nhập, giảm 206 đơn vị hành chính cấp xã, kết thúc hoạt động 18 đơn vị hành chính cấp huyện và nhiều đảng đoàn, ban cán sự đảng, lập 2 đảng bộ mới cấp tỉnh; triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 đúng lộ trình đề ra.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư, quốc phòng - an ninh được giữ vững, các vấn đề phức tạp được xử lý dứt điểm. Chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo và chăm lo người có công được triển khai đầy đủ, kịp thời, giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Những thành quả này đã tạo nền tảng vững chắc cho Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Tuyên Quang đặt mục tiêu tổng quát là trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Tỉnh hướng tới mục tiêu đến năm 2045 sẽ là tỉnh phát triển, có thu nhập cao trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tuyên Quang tập trung vào 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường quốc phòng - an ninh, phát huy tối đa mọi tiềm năng và nguồn lực để tạo ra không gian phát triển mới. Các chính sách an sinh xã hội sẽ được đảm bảo, nhằm cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống người dân, hướng tới một Tuyên Quang phồn vinh và hạnh phúc.

Đột phá mạnh mẽ về xây dựng thể chế theo thẩm quyền để thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Tiếp tục đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông; hạ tầng công nghệ; hạ tầng đô thị; hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Phát triển toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Hầu A Lềnh tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Tại Đại hội, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo các Quyết định Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Cụ thể: Quyết định số 2325-QĐNS/TW, ngày 10/9/2025 của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 đồng chí.

Quyết định số 2318-QĐNS/TW, ngày 06/9/2025 của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Quyết định số 2386-QĐNS/TW, ngày 19/9/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 13 đồng chí Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 4 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Nguyễn Chí Thâm, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Việt Lâm, Bùi Ngọc Ba.

Quyết định số 2330-QĐNS/TW, ngày 12/9/2025 của Bộ Chính trị chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm 39 đồng chí, trong đó: 35 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.



Khẩn trương ban hành Chương trình hành động với tinh thần 6 rõ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đề ra giải pháp thiết thực, khả thi, thực hiện tốt một số nội dung:

Trước hết là khơi dậy mạnh mẽ khát vọng của mọi cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh khai thác tiềm năng, thế mạnh; huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy đoàn kết, thống nhất làm sức mạnh; lấy nguồn lực trong tỉnh là chủ yếu, nguồn lực ngoài tỉnh là quan trọng để đầu tư phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, góp phần vào mục tiêu bứt phá, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, làm sao để mọi người, mọi nhà đều có khát vọng vươn lên làm giàu; người giàu thì giàu thêm, người trung bình trở thành người khá, người nghèo thì thoát nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần nghiên cứu, cập nhật, nhận diện những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương, nhất là các Nghị quyết của Bộ Chính trị vừa ban hành, cụ thể hóa bằng các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp khả thi, triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, đạt được kết quả thiết thực có thể đo đếm được.

Đột phá về huy động nguồn lực; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng giáo dục và y tế... đồng bộ, hiện đại, phù hợp tạo ra động lực mới để phát triển.

Đột phá về nguồn nhân lực, phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; tập trung xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trường lớp, đặc biệt là tại các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trường, lớp để các cháu học tập.

Đột phá về giảm nghèo, lo sinh kế cho người dân, nhất là ở vùng biên giới, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sản phẩm hàng hóa có thương hiệu, xây dựng Tuyên Quang trở thành Trung tâm chế biến gỗ lớn của cả tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ; Sản xuất, chế biến sâu sản phẩm chè, cây dược liệu, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc… phát triển du lịch gắn với khai thác tài nguyên văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, các khu di tích lịch sử cách mạng.

Đột phá cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lấy người dân làm trung tâm, kiến tạo sự phát triển lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân làm thước đo hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thứ ba, tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát; tiêu biểu về phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đi đôi với đề cao vai trò cá nhân trong những việc mới, việc khó; giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, nhất là người chủ trì, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến viện dẫn ý kiến chỉ đạo tâm huyết, trách nhiệm của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I và đề nghị cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu và các đồng chí đại biểu dự đại hội quán triệt và thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về “3 gần”: gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; “5 phải”: phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả và “4 không”: không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

“Phải làm sao họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn. Chúng ta có thể viết rất nhiều, rất dài, rất đầy đủ. Nếu làm được những điều rất cụ thể như trên thì Nghị quyết của Đại hội sẽ đi vào cuộc sống và được Nhân dân ủng hộ rất cao”, đồng chí Đỗ Văn Chiến chỉ đạo.

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn cho thấy khi đã có chủ trương, nghị quyết đúng đắn thì khâu tổ chức thực hiện là có ý nghĩa quyết định. Do vậy, sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải khẩn trương rà soát chặt chẽ, tính toán kỹ lưỡng, ban hành ngay Chương trình hành động với tinh thần 6 rõ: rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ kết quả. Quyết liệt triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, thiết thực đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đáp ứng mong đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn trong công tác, các đồng chí Ban Chấp hành khóa mới phải ứng xử thật lòng với nhau và nhấn mạnh: “Vì thực tế cho thấy, ứng xử thật lòng với nhau thì khó mấy cũng vượt qua được, mất tiền, mất của có thể làm lại được; mất đoàn kết, mất niềm tin, là mất hết”.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 18 chỉ tiêu.



1. Nhóm chỉ tiêu về kinh tế (08 chỉ tiêu), gồm:



1.1. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 170.000 tỷ đồng.



1.2. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10,5%/năm.



1.3. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 95 triệu đồng/người.



1.4. Tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 20% GRDP.



1.5. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 12.000 tỷ đồng.



1.6. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 75.000 tỷ đồng.



1.7. Năng suất lao động đạt trên 213 triệu đồng/lao động.



1.8. Thu hút 06 triệu lượt khách du lịch.



2. Nhóm chỉ tiêu về xã hội (05 chỉ tiêu), gồm:



2.1. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,72.



2.2. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học: Mầm non 73%, phổ thông 80 % trở lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 72% trở lên, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 30% trở lên.



2.3. 100% xã, phường có thiết chế văn hóa - thể thao phù hợp, được quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả; 100% thôn, tổ dân phố có Nhà văn hóa - Khu thể thao phục vụ sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng; 90% số hộ gia đình đạt gia đình văn hoá; 85% số thôn, tổ dân phố đạt thôn, tổ dân phố văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.



2.4. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) là 22%. Phấn đấu 100% xã, phường đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Tuổi thọ trung bình từ lúc sinh đạt khoảng 74 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 tuổi. Đạt 44 giường bệnh/10.000 dân và 11 bác sỹ/10.000 dân.



2.5. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giảm bình quân 3-4%/năm.



3. Về nhóm chỉ tiêu về môi trường (03 chỉ tiêu), gồm:



3.1. Tỉ lệ che phủ rừng đạt 62,2%.



3.2. Tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95,0%.



3.3. 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.



4. Về nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (02 chỉ tiêu), gồm:



4.1. Hằng năm có trên 90% tổ chức, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt 3% trở lên so với tổng số đảng viên của đảng bộ.



4.2. Trong nhiệm kỳ, tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên là cấp uỷ viên các cấp được kiểm tra, giám sát đạt 30% trở lên.