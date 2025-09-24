Đại hội Đảng bộ Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Khởi đầu một không gian phát triển mới

Những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội vinh dự được đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự, chỉ đạo và có lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham quan gian hàng thổ cẩm trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phòng báo chí.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bất chấp nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, thống nhất cao độ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã điểm lại những thành tựu quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ẩn nổi bật.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phòng báo chí.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc.

Các chủ trương, định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bài bản, đạt nhiều kết quả bước đầu rất quan trọng. Tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính được sắp xếp, đổi mới theo hướng tinh, gọn, mạnh, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Phòng báo chí.

Kinh tế tăng trưởng khởi sắc: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, các khâu đột phá, nhất là về hạ tầng giao thông, đã đạt được những kết quả vượt bậc, từng bước tháo gỡ "điểm nghẽn" tồn tại từ nhiều nhiệm kỳ. Điều này đã tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tiềm năng về nông, lâm nghiệp và du lịch.

Đời sống nhân dân được cải thiện: Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác giảm nghèo, chăm lo cho người có công được triển khai tích cực, giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân, từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới ngày càng khởi sắc.

Giữ vững quốc phòng, an ninh: Quốc phòng được tăng cường, an ninh trật tự được giữ vững. Các vấn đề phức tạp về an ninh dân tộc, tôn giáo được xử lý dứt điểm, hiệu quả.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phòng báo chí.

Đồng chí Hầu A Lềnh khẳng định những thành tựu này là sự kế thừa, phát huy thành quả của các thế hệ đi trước, là biểu hiện sinh động của sự đoàn kết, lãnh đạo sáng tạo của Đảng bộ hai tỉnh, đồng thời là đóng góp công sức to lớn của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Kết quả đạt được có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề để tỉnh Tuyên Quang mới phát triển nhanh, bền vững hơn, tự tin, tự hào cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Định hướng đột phá cho nhiệm kỳ mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm sâu sắc sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, xác định quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2025-2030 trong không gian, động lực và khí thế, quyết tâm mới.

Đại hội lần này được tổ chức với chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ với giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng hành cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.



Đây chính là tư tưởng chỉ đạo, định hướng xuyên suốt, thể hiện ý chí thống nhất, phát huy động lực và quyết tâm chính trị cao để xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Đại hội cũng sẽ cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và công bố các quyết định quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhân sự cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ mới.

"Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”; với trọng trách trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta nguyện phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của Đại hội, định hướng cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà.

Thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, Tuyên Quang là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao và phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc bộ; tự cường, tự tin trong kỷ nguyên mới, phát triển phồn vinh, hạnh phúc; xứng đáng với vị thế quê hương cách mạng “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến", Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh.

