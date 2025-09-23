Phóng sự ảnh: Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Dự Đại hội có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các vụ, cục các ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; 415 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 136.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hơn 400 đại biểu chính thức đại diện cho trên 136 nghìn đảng viên trong toàn tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Tờ trình.

Sáng 23/9, trước khi diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đoàn đại biểu dự Đại hội đã tới dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào.

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được triển khai thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương... Cùng với đó, tỉnh Tuyên Quang cũng chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung chỉnh trang đô thị, trang trí cờ, hoa, đèn trang trí trên các tuyến đường trung tâm, vòng xuyến, đảo giao thông và nhất là gần địa điểm tổ chức sự kiện để tạo được không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng về Đại hội.

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 22-24/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang.

Vào lúc 8 giờ sáng mai (24/9), sẽ diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-203.



Phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; tự cường, tự tin trong kỷ nguyên mới, phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.



