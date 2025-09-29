Điện lực Tuyên Quang cử đội xung kích "chia lửa" với Nghệ An sau bão số 10

Sáng ngày 29/9, tại trụ sở PC Tuyên Quang, đã diễn ra lễ xuất quân đội xung kích gồm 60 cán bộ, công nhân viên lên đường thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tại Nghệ An – một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra.

Trước đó, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), PC Tuyên Quang đã nhanh chóng điều động đội công tác gồm các cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề tay nghề cao, dày dạn kinh nghiệm.

Lãnh đạo PC Tuyên Quang phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho đội xung kích. Ảnh: PC Tuyên Quang.

Lực lượng này được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị chuyên dụng và vật tư cần thiết, sẵn sàng phối hợp cùng PC Nghệ An xử lý sự cố, khôi phục hệ thống điện, góp phần ổn định đời sống, sản xuất của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 10.



Nhiệm vụ của đội là phối hợp chặt chẽ với PC Nghệ An, khẩn trương tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng, nơi hệ thống lưới điện bị tàn phá, cột điện gãy đổ, đường dây bị đứt, gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho các thành viên trong đội, ông Trần Văn Bằng – Giám đốc PC Tuyên Quang khẳng định, đây là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình đồng đội giữa các đơn vị trong EVNNPC.

"Tôi đánh giá cao tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của các cán bộ, công nhân viên và tin tưởng rằng anh em sẽ phát huy tốt tay nghề, bản lĩnh, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Giám đốc PC Tuyên Quang nói.



Đặc biệt, Giám đốc PC Tuyên Quang đã nhấn mạnh yêu cầu phải đặt an toàn tuyệt đối lên hàng đầu. "An toàn cho bản thân, cho đồng nghiệp và cho cộng đồng," ông Bằng căn dặn.

Đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo, toàn đội xung kích thể hiện quyết tâm cao độ, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng làm việc với cường độ cao nhất với mục tiêu khôi phục hệ thống điện trong thời gian nhanh nhất có thể, góp phần giúp người dân tỉnh Nghệ An sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Hành động kịp thời của PC Tuyên Quang nói riêng và các đơn vị thuộc EVNNPC nói chung đã tô thắm thêm hình ảnh người thợ điện "vì nhân dân phục vụ", luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, gian khổ nhất của Tổ quốc.