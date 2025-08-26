Vượt hàng trăm cây số trong đêm, đội xung kích Điện lực Phú Thọ chi viện Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 5

Cơn bão số 5 (Kajiki) đổ bộ đã gây ra mưa lớn và gió giật mạnh tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Nghệ An và Hà Tĩnh. Hậu quả là hàng loạt sự cố nghiêm trọng trên hệ thống lưới điện, gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của hàng vạn người dân.

Trước tình hình cấp bách đó, với tinh thần trách nhiệm - chia sẻ - đoàn kết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), vào lúc 23h ngày 25/8/2025, Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) đã họp khẩn và ra quyết định thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đội gồm 48 thành viên là những kỹ sư, công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm và có sức khỏe tốt nhất, được tuyển chọn từ các đội quản lý điện lực khu vực. Cùng với con người, đoàn công tác đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện chuyên dụng như xe cẩu, xe nâng cùng nhiều công cụ, dụng cụ thi công hiện đại, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong những điều kiện khó khăn nhất.

Trong buổi gặp mặt, động viên đội xung kích trước giờ lên đường, ông Đặng Văn Khánh – Giám đốc PC Phú Thọ đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của 48 thành viên.

Ông Đặng Văn Khánh – Giám đốc PC Phú Thọ giao nhiệm vụ cho đội xung kích. Ảnh: Thúy Nga.

"Sự an toàn của anh em là trên hết. Tôi tin tưởng rằng với kinh nghiệm, tay nghề và tinh thần đoàn kết, các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phối hợp hiệu quả với đơn vị bạn để sớm cấp điện trở lại cho người dân", ông Khánh nhấn mạnh.

Thay mặt cho 48 anh em trong đội, ông Phạm Văn Chúc – Phó Giám đốc PC Phú Thọ, đại diện Đội xung kích, bày tỏ niềm vinh dự và khẳng định toàn đội đã sẵn sàng 100% cả về tinh thần và chuyên môn.

"Chúng tôi xác định đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm với đồng bào, đồng nghiệp miền Trung. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình, phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Nghệ An để triển khai công việc một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người dân", ông Chúc quả quyết.

Đội xung kích PC Phú Thọ với đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng lên đường chi viện cho đồng nghiệp và người dân tỉnh Nghệ An.

Ông Phạm Văn Chúc - Phó Giám đốc PC Phú Thọ - Trưởng đoàn thay mặt cho đội xung kích phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thúy Nga.

Ngay sau buổi gặp mặt, đội xung kích của PC Phú Thọ đã lên đường, vượt hàng trăm cây số trong đêm để kịp thời có mặt tại "rốn bão" Nghệ An.

Hành động kịp thời, thiết thực này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, sẵn sàng sẻ chia trong "ngôi nhà chung" EVN, mà còn là minh chứng sống động cho trách nhiệm xã hội và cam kết "vì khách hàng phục vụ" của ngành điện lực Việt Nam.