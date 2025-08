PC Phú Thọ "căng mình" đảm bảo điện an toàn mùa nắng nóng đỉnh điểm

Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) khuyến khích in và gửi thông điệp “Về nhà an toàn” đến gia đình cán bộ, công nhân viên (CBCNV) để người thân trong gia đình luôn thường xuyên nhắc nhở CBCNV làm việc an toàn.