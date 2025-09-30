Tuyên Quang: Tạm dừng các phương tiện lưu thông qua cầu Chiêm Hóa

Chiều 30/9, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, ông Vũ Quang Thắng - Chủ tịch UBND xã Chiêm Hóa (Tuyên Quang) xác nhận, lực lượng chức năng đang tạm dừng các phương tiện lưu thông qua cầu Chiêm Hóa để bảo đảm an toàn do lũ trên Gâm lên nhanh, chảy xiết.

Theo Chủ tịch UBND xã Chiêm Hóa, trên địa bàn có hơn 200 hộ ngập trong nước lũ. Hiện, người dân đã được di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng đã tạm dừng các phương tiện lưu thông qua cầu Chiêm Hóa. Ảnh: Tuyên Quang TTV.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, mưa lớn và sạt lở khiến 4 người mất tích tại xã Lũng Cú; 277 ngôi nhà bị ngập, trong đó 5 nhà sập hoàn toàn, còn lại thiệt hại 40-70%, tập trung tại các xã Nà Hang, Chiêm Hóa.

Ngoài ra, cơ sở vật chất của 9 điểm trường bị hư hỏng; trên 200 ha ngô, lúa bị ngập; 17 chuồng trại bị hư hại; 6 tuyến đường tại các xã Trung Thịnh, Mậu Duệ, Quảng Nguyên bị sạt lở gây ách tắc giao thông, cùng nhiều công trình điện, thủy lợi bị phá hủy.

Nước lũ trên sông Gâm lên nhanh, chảy xiết, mực nước gần chạm cầu Chiêm Hóa (QL 3B). Ảnh: Tuyên Quang TTV.

Mực nước lũ trên sông Gâm, sông Lô tiếp tục dâng cao với biên độ 4-7m, vượt báo động 3 tại nhiều nơi. Lũ lớn gây ngập sâu 3-5m ở vùng trũng ven sông, có nơi trên 7m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại các khu vực bờ sông, taluy dốc. Tại phường Hà Giang 2, các xã Yên Sơn, Nhữ Khê, Mỹ Lâm, nhiều khu dân cư bị ngập từ 1-3m, có nơi trên 4m, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt, giao thông, sản xuất và nuôi trồng thủy sản.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu UBND các xã chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và chỉ đạo các thôn thống kê thiệt hại; hỗ trợ và hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra (huy động sử dụng lực lượng tại chỗ tiến hành khắc phục tạm thời để đảm bảo phương tiện đi lại, sửa chữa mái nhà bị tốc, hót đất sạt lở của các hộ dân…) nhằm bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. Huy động lực lượng san gạt đất đá sạt lở đảm bảo giao thông thông suốt.